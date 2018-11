Atala Sarmiento tendría problemas en Televisa con conductora de 'Intrusos'

Creo que debo empezar a usar gafas...últimamente veo gente con doble cara ‍♀️ — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) November 1, 2018

Atala y su nuevo lugar de trabajo

Jajajajaja sí te creo! — Maca Carriedo (@maca_online) November 1, 2018

Martha Figueroa y Aurora Valle

Cae falso brujo que extorsionaba a mujeres que le enviaban fotos comprometedoras para amarres amorosos

Atala Sarmiento está despertando intriga luego de 'enviar' un mensaje en redes sociales. La conductora se incorporó hace poco al programa Intrusos, en Televisa, luego de años de trabajo en TV Azteca, con Ventaneando.La conductora compartió en su cuenta de Twitter un mensaje que dio a entender a sus seguidores e internautas que podría estar desconfiando de algunas personas."Creo que debo empezar a usar gafas...últimamente veo gente con doble cara"Dadas las fricciones que tuvo con sus ahora ex compañeros, y los problemas por los que pasó antes de entrar a Televisa y sumarse al equipo de Juan José Origel, el público se pregunta si Atala estará teniendo problemas en su nuevo lugar de trabajo, '¿o a quién se refiere?'Aunque el escrito podría deberse también a un asunto de su vida personal, las sorpresa creció cuando Maca Carriedo respondió a su tweet diciendo "sí te creo".Carriedo abandonó el programa Intrusos en medio de una polémica, y luego de 'denunciar discriminación' de Aurora Valle.El youtuber Alejandro Zúñiga publicó un video en el que informó del tweet de Atala Sarmiento y se preguntó si la estará pasando mal en el programa Intrusos.Dijo que Sarmiento podría referirse a Martha Figueroa, con la que no se llava muy bien 'y no tiene mucho contacto visual', o a Aurora Valle, quien la recibió de brazos abiertos pero que no se sabe cómo sea su relación con ella realmente.Las declaraciones permanecen como rumores, pues Atala no ha especificado a quién se refiere y tampoco ha hablado sobre algún problema con sus compañeros de Intrusos.Con información de La Neta Noticias, Debate y redes sociales.