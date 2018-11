3 libros para liberar tu creatividad al máximo

Algunas personas son más creativas que otras, sin embargo estos últimos no están impedidos para no alcanzar todo su potencial. A continuación te presentamos tres libros para liberar tu creatividad al máximo.La autora del libro, Loretta Graziano, plantea en este libro que es posible reciclar el cerebro para aprender nuevos hábitos que te hagan felices. Esto parte de la idea de que cuando uno se siente bien es porque libera dopamina, serotonina, oxitocina o endorfina.Graziano señala que para diseñar nuevos hábitos felices se deben conectar con tus neuronas en 45 días. Para ello no necesitas ni dinero ni tiempo, sino más bien coraje y concentración para lograr repetir estos nuevos comportamientos durante este lapso.Con este libro podrás liberar tu creatividad al máximo pero también te ayudará a hacer las pases con tu neuroquímica. Solo recuerda que los nuevos comportamientos son difíciles de activar por ello se requiere compromiso.Austin Kleon te ofrece una guía inspiradora para la creatividad digital. El autor señala que nada en este mundo es original por lo que debes buscar la inspiración e influencias de los demás. ¿De dónde puedes hacerlo? Ve películas viejas, nuevas, música, libros, observa pinturas, fotografía, pinturas, ve las nubes, las luces, eso sí roba solo de aquello que le hablen a tu corazón y directamente a tu corazón.Entre los 10 principios que integran la guía están: roba como un artista, no esperes saber quien eres para empezar, escribe el libro que te gustaría leer, usa tus manos, los hobbies como los proyectos secundarios son importantes. ¿Quieres conocer el resto? Léelos en el libro y ayuda a tu mente a liberar tu creatividad.El tercer libro para liberar tu creatividad es justamente Creatividad S.A. ¿Quién no ha visto un corto o largometraje de pixar? Su lista de éxitos es muy extensa, entre las que se pueden mencionar Intensamente, Cars, Toy Story, Up, los Increíbles y por su puesto su más reciente filme cuyo éxito fue mundial: Coco.Pues esté libro fue escrito de por el fundador y presidente de los estudios Pixar, Ed Camull, quien a través de los párrafos da a conocer las fórmulas que te llevan a crear entornos creativos.Si te mueves en un entorno creativo, quieres y conocer la clave para desarrollar este ecosistema en tu organización Creatividad S.A. es el libro perfecto para hacerlo.