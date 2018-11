No te pierdas:

Elestá fuera de tu control y sólo ves que cada día continúa subiendo, lo que afecta a tu bolsillo.Sin embargo, para ayudar a tuaquí te compartimos unos trucos con los queconsiderablemente el consumo deLa mecánica necesita unos minutos para tomar temperatura, pero dando pisotones al acelerador solo conseguimos revolucionar el motor y malgastar carburante. Una vez en marcha, lo mismo: no abuses de los acelerones y los frenazos.Al margen de los consejos habituales de una conducción eficiente, en los viajes por carretera debemos prestar especial atención a la velocidad. Un incremento de 20 km/h se traduce en un aumento del consumo en torno al 45%.El sistema Start&Stop forma parte del equipamiento de la mayoría de los coches actuales de gama media. Gracias a él, el motor se apaga cuando el coche está parado, evitando el consumo de carburante. Eso mismo lo podemos hacer nosotros girando la llave de contacto.La primera velocidad solo sirve para poner en movimiento el vehículo. Enseguida hay que engranar la segunda rápido y, a partir de ese momento, cambiar de marcha sin revolucionar el motor en exceso. En un motor diésel se ha de cambiar en torno a las 1.500 revoluciones, mientras que un motor gasolina ha de hacerlo a unas 2.000.La conducción debe ser tranquila y hay que saber jugar con las inercias del vehículo. Si estás seguro de que vas a tener que detenerte, suelta el acelerador y deja que el coche pierda velocidad por sí solo de manera natural.La calefacción a veces resulta completamente necesaria, pero no funcionan como corresponde desde el primer momento. El sistema aprovecha directamente el calor que el motor genera y este proceso tarda unos minutos. Hasta entonces, usarla solo sirve para mover aire de forma inapropiada generando un consumo de energía inútil.Evitar el sol exigirá menos esfuerzo al climatizador para alcanzar una temperatura óptima y reducirá la evaporación del combustible en el depósito. El aire acondicionado, por cierto, también necesita que la mecánica haya cogido temperatura. Como alternativa, las ventanillas deben bajarse a baja velocidad para que la resistencia del viento no eleve el consumo.Algunos cálculos señalan que por cada 100 kilos extra, el consumo sube un 5%.Conviene conocer en todo momento (en casa o de viaje) dónde están las gasolineras más baratas. Pueden existir diferencias apreciables entre ellas. No se trata de recorrer decenas de kilómetros para repostar, pero en distancias asumibles hay que decantarse por la más barata.. Es importante circular con la presión correcta en los neumáticos. Si están desinflados aumenta el rozamiento con el asfalto y, por tanto, el motor necesita un esfuerzo mayor para vencer esa resistencia, incrementándose el consumo hasta un