Caen ventas de comerciantes y alcaldía sin terminar remodelación de mercado

A 71 días de que los comerciantes de Mineral de la Reforma fueron desalojados del mercado municipal, acusan que sus ventas han disminuido hasta 90 por ciento y aseguran que ninguna autoridad les ha informado sobre los avances en la remodelación del inmueble.

AM Hidalgo realizó un sondeo entre los comerciantes que venden sus productos en el centro de la cabecera municipal; esto, a causa de los trabajos de rehabilitación del edificio.



La remodelación del mercado está valuada en 3 millones 389 mil 952 pesos, trabajos que iniciaron luego del desalojo de locatarios ocurrido el pasado 30 de agosto.

A continuación reproducimos las opiniones que emitieron los comerciantes.

Isabel Reyna Alcántara Pérez comercializa estambres, ropa para bebé, refrescos y dulces. Sin embargo, desde que vende en la carpa provisional que colocó el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, sus ventas oscilan entre los 16, 30 y 60 pesos al día.

Situación que, de acuerdo con su control de ingresos, se repitió el 10 de octubre, toda vez que vendió un refresco de 600 mililitros y seis pesos en dulces.

Guadalupe Rojas no tiene un giro comercial en concreto, ya que oferta accesorios para el cabello, bolsas y calcetas.

La vendedora indicó que hasta el momento ninguna autoridad municipal ha indicado los lugares que cada comercio tendrá una vez que concluya la rehabilitación del mercado.

“A mí sí me afectó salir porque no llegan mis clientes hasta acá (…) mis ventas sí han bajado muchísimo, hay veces que no vendo”, puntualizó.

Un comerciante cuyo producto son las semillas y que decidió omitir su nombre, indicó que las autoridades municipales colocaron lonas alrededor del inmueble para que los vendedores no pudieran visualizar el avance.

En tanto, la venta de alimentos no disminuyó pese al desalojó de los comerciantes, dijo Pascuala Paula Campero.

“A mí me ha ido bien. Al menos yo no me puedo quejar, llego desde las siete y me voy hasta que termino mi comida”.