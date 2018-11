Empleados de restaurantes han sufrido asaltos en la noche, confirma Canirac

“Hablando de restaurantes, la mayoría de los empleados han sufrido asaltos en la noche, terminando su turno y viven en áreas cercanas a su lugar de trabajo, sin embargo; imagínate si los restaurantes tomamos la decisión de cerrar el turno de la noche”, dijo.

Descartan caso Ford por inseguridad



“La seguridad nos ha pegado a empresarios chicos, a empresarios grandes, pensábamos que no pero también, y a los empleados que tienen el sueldo por lo que trabajaron 15 días, salen de su oficina y los asaltan en el camino”, dijo.

Comerciantes confirman también robos y asaltos



“Antes de que rehabilitaran la calle si había muchos robos, en el terreno baldío se juntaban como 20 muchachos y si había mucho robo, de hecho nos robaron la instalación de luz y aquí en la esquina hubo un asalto(...) tratamos de cerrar entre 5:30 y 6 de la tarde”, dijo.



“A veces el chavo que me ayuda se va temprano y mejor cierro, evito quedarme sólo, si estoy acompañado por alguien cierro hasta las 9 o 10 de la noche”, refirió.



“Tenemos alarmas y en este negocio tenemos cámaras, cualquier cosa que vemos sospechosa inmediatamente llamamos al 911 (...) cualquiera puede venir a asaltar con una motocicleta de pista y se va súper rápido”, comentó.

consideraron necesario continuar con los acercamientos a la autoridad municipal, a fin de reforzar la seguridad de negocios y trabajadores, tras declaraciones de diversos líderes empresariales asustados por el crimen.señaló que el municipio está implementando estrategias en conjunto con los empresarios, para evitar losEn cuanto al caso de, que eliminó un turno de trabajo, el presidente de la cámara señaló que en su opinión muy personal, no siente que el recorte de turno obedezca a la inseguridad, ya que laha implementado operativos apoyando a las maquilas en los turnos de noche y madrugada.Por su parte,indicó que el cierre de un turno enes una llamada de atención al gobierno, para que refuerce la seguridad en todos los sectores.Señaló que desde el Ayuntamiento buscará que se atienda la problemática de manera inmediata, para evitar que se desacelere la actividad económica, y que pugnará para que los presupuestos de seguridad sean mayores y se enfoquen a necesidades reales, además de mantener la comunicación entre gobierno y ciudadanos.Conciertos días, comerciantes del bulevarbuscan protegerse de la inseguridad, pues ya han sufrido robos.Los comerciantes de la zona buscan que no sólo se vea la presencia policiaca, sino que también exista acercamiento por parte de los elementos de seguridad, a fin de que conozcan las inquietudes y problemas a los que se enfrentan.Aunque señalaron que en los últimos meses ha habido menor incidencia delictiva, comentaron que han sufrido robos y asaltos, en el tramo de LLa propietaria de una tienda de abarrotes señaló que en una ocasión, al llegar a su local se dio cuenta de que le habían robado la instalación de luz eléctrica, lo que no sólo representó un gasto extra, sino incertidumbre y temor.Otro de los comerciantes, de venta de comida, indicó que han visto que pasan patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, pero que ningún policía se ha detenido a preguntarles cuáles son las necesidades que tienen en materia de seguridad.Por su parte, el propietario de otro negocio de venta de comida indicó que contar con cámaras de seguridad y alarmas no es suficiente, pues se requieren elementos cercanos a los ciudadanos y operativos reales, sobre todo para detectar a delincuentes en motocicleta.Los comerciantes pidieron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se acerque a conocer sus inquietudes, y que tomen medidas para prevenir delitos.