Baja impunidad



“De cada 100 delitos que se cometen en el estado 92 no se denuncian, quiere decir que es un número alto; partimos del supuesto de que estos casos no son denunciados por falta de confianza en las instituciones y creemos que ese es otro dato que tiene que considerarse para el fortalecimiento de la propia Procuraduría”, indicó.

Asesinatos



“Nos parece que son datos preocupantes en término de la impunidad operante en Guanajuato”, finalizó.

dijeron que losDijeron que esta es una de la razones por las queEl activista Raymundo Sandoval Bautista aseguró que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 estableció que en Guanajuato 92.4 de los delitos no se denuncian.La cifra se refiere a. Estos datos fueron mencionados durante una reunión de representantes de este grupo con diputados de la, presidida por laSandoval dijo que el índice de impunidad de México Evalúa (Hallazgos 2017) colocó a Guanajuato en un nivel bajo de impunidad, pero no señala en una alta proporción de casos el no ejercicio de la acción penal.También resaltó undocumentado también por México Evalúa; datos que, dijeron, se deben tomar en cuenta para realizar las modificaciones legales relacionadas con la Fiscalía General para el Estado.La activistaagregó que la cifra de impunidad aumenta hasta 98%, pues menos del 2% de los delitos que sí se denuncian llegan a obtener una sanción; es decir, decir de 100 delitos menos de 2 llegan a ser castigados.

