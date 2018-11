Transporte nocturno



“Había los casos de los meseros que salían con sus propinas en efectivo y pues les robaban”, dijo el empresario.

Matizan la decisión



“No afecta el tema inseguridad a la industria ya existente, ni a nuevas inversiones que llegarán”, aseguró.

Pierden empresas casi 7 mil millones por la inseguridad

Miden percepción de inseguridad

‘Fue para reducir costos’



“Soy también empresario y estamos cuidando los centavos para seguir siendo competitivos, el tercer turno genera un alto costo operativo por la rotación de personal”.

Reestructura de turnos



“No afecta el tema de inseguridad a la industria ya existente, ni a nuevas inversiones que llegarán. Un tema más detallado de seguridad lo puede atender la Secretaría de Gobierno, que son quienes se están encargando de ello”.

Cancelan tiendas servicio nocturno

Ligera mejoría



“Sí estamos muy preocupados como Cámara en el aspecto de seguridad. Hemos visto indicadores que señalan que hay una ligera mejoría, pero no quitamos el dedo de la llaga y estamos demandando que se mejore la seguridad”.



“Antes dábamos servicio toda la noche, ahora luego de varios asaltos, cerramos puertas a las 8 de la noche y se canceló el servicio nocturno. En las puertas exhibimos a los delincuentes”, destacó Jesús Hernández, empleado de una tienda de conveniencia.

Invierten compañías en medidas de seguridad

Reducción de costos



“Había casos de meseros que salían con sus propinas en efectivo y les robaban, entonces se tomó esta estrategia”.

Rondines en día de pago

Pero no son los únicos. Empresarios del Corredor Industrial coincidieron ayer en que que han tomado distintas medidas con el mismo propósito.El, comentó que muchas empresas transportan a sus trabajadores en la noche.En Irapuato, el dirigente de los comerciantes,, señaló que está en marcha un programa para conectar cámaras de seguridad con el centro de vigilancia de las autoridades municipales.El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga, aseguró que Ford canceló operaciones en la noche para disminuir costos y rotación de personal.Aseguró que en realidad la mayor preocupación de los industriales era el Tratado de Libre Comercio, que por fortuna ya se resolvió, aunado a los altos costos de energía eléctrica que registran.El alcalde de Irapuato,, dijo que no minimizaba el problema de la inseguridad, pero que no había provocado la decisión de Ford.A causa de la inseguridad, en 2017 más de 13 mil empresas guanajuatenses redujeron los horarios de producción o comercialización de sus bienes o servicios, revela la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2018, realizada por el INEGI.La encuesta precisa que 80 mil 204 empresas fueron víctimas de un delito en Guanajuato, lo cual les generó gastos por 6 mil 721 millones 484 mil 534 pesos, entre pérdidas e inversión en medidas de protección.Al igual que lo hizo la planta Ford en Irapuato, la cual eliminó el horario nocturno para evitar exponer a sus trabajadores a situaciones de inseguridad que se están dando en esa ciudad, miles de unidades económicas en la entidad también han tenido que tomar ésta y otras medidas.En el caso de Ford, el Director de Relaciones Laborales nacional de la empresa, Everardo Salazar, aseguró que las medidas que han tomado no han impactado en su producción.La encuesta que elaboró el INEGI tiene la finalidad de medir la percepción del sector empresarial sobre la seguridad pública, identificar los cambios en las actividades de las empresas por temor al delito, los costos de la delincuencia, entre otras cosas.A nivel nacional se tomó una muestra de 32 mil 588 empresas y principalmente a través de entrevistas directas con el personal de mayor jerarquía se hizo el levantamiento de la información.De entre las principales medidas de seguridad en las que invirtieron están: cambiar o colocar cerraduras y/o candados, instalar alarmas y/o video cámaras de vigilancia, cambiar puertas o ventanas, colocar rejas o bardas y contratar o mantener vigilancia o seguridad privada.La reestructuración en los turnos de Ford en su planta de transmisiones en Irapuato, no fue por un problema de inseguridad, sino por una búsqueda de disminuir sus costos operativos y reducir la rotación de personal.En entrevista con el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, explicó que el turno nocturno es el más caro operativamente, pues es el que más rotación genera en las empresas, no solamente del automotriz-autopartes, sino de la manufactura en general.Se le cuestionó si en el caso particular de la planta Ford, ubicada en el parque industrial Castro Del Río, la reestructuración de turnos se debió a problemas de inseguridad, a lo cual reiteró que no, que se trató de una acción en busca de abatir la rotación de su personal.Añadió que incluso, desde la dependencia que dirige han recomendado a los empresarios considerar desaparecer ese tercer turno.Respecto a si han recibido de los empresarios peticiones de apoyo para generar acciones que fortalezcan la seguridad en sus empresas, mencionó que en realidad la mayor preocupación de los industriales era el Tratado de Libre Comercio que por fortuna ya se resolvió, aunado a los altos costos de energía eléctrica que registran.Establecimientos comerciales se han visto obligados a no brindar servicio durante la noche a causa de la inseguridad.Así lo expuso el presidente de laReconoció que son pocos los establecimientos comerciales que prestan servicio de noche.Actualmente, Canaco León tiene una afiliación de apenas 1 mil 600 socios.El, así como la, son algunas medidas que han tomado corporativos enpara evitar ilícitos en detrimento de sus trabajadores.Luego de que la planta Ford de Irapuato diera a conocer que suprimió los horarios nocturnos de operación para evitar exponer a sus empleados a la situación de inseguridad de esa ciudad, am consultó a algunas empresas y gremios para conocer las medidas que aplican para proteger a sus empleados e instalaciones.Eduardo Bujaidar Muñoz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, comentó que entre los trabajadores de hoteles se habían presentado casos de saltos, por lo que se optó por implementar transporte para llevar al personal de turnos nocturnos a sus viviendas.Aunque la medida tuvo también como objetivo la reducción de costos para la operación de estas empresas, ha resultado en una baja en hechos delictivos.La planta de Reyma también cuenta con transporte para trasladar a su personal hasta el interior de sus instalaciones.A esto se suma que los encargados de seguridad de esta empresa se coordinan con los de los corporativos y dependencias públicas aledañas, para advertir la presencia de personas sospechosas en las inmediaciones.También hay rondines en los días de pago, sobre todo en lasLa, desde el arranque de operaciones en 2014,En el caso de esta planta, sólo trabajan en dos turnos y no han requerido de una medida adicional.

