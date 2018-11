“Gestión Ambiental nos pidió apoyar para poder evitar la quema y en esta temporada se contamine el aire y ellos están muy cuidadosos de hacerlo, ya han hecho un diagnóstico, en base a ese diagnóstico que ya hicieron nos pidieron el apoyo en estos 34 lotes”, declaró Centeno.

Esperan ayudar con más reportes

, director del, expresó que se tienen actualmenteen lista para ser limpiados, como parte del Programa Invernal de la dependencia dey así evitar que se quemen los desechos acumulados en estos espacios.Los lotes donde se está trabajando se encuentran en la zona norte del municipio, donde se encuentran lasya que es prioridad la intervención.

Lotes baldíos llenos de basura. Foto: Jorge Isaac Pérez.



“Todos los lotes que se tengan de particulares, procurar que estén limpios para evitar que se les dé un mal uso, invitar a la ciudadanía y mencionarles que es su responsabilidad mantener un lote limpio. No queremos llegar a las sanciones, lo hacemos en muchos casos pero aquí se pide la participación del ciudadano”, expresó.

Multas por lotes contaminados

En aproximadamente 15 días se tendrán que limpiar estos 34 lotes, esperando que la dependencia de Gestión Ambiental les siga pasando reportes de lotes en otras zonas de la ciudad, ya sea en el sur, poniente u oriente.De acuerdo al Director del SIAP, en la zona donde se encuentra elaún no se tiene contemplado ningún tipo de limpieza de predio, por lo que no sabe si en los días que se lleve a cabo else vaya a tener unaLasen una primera ocasión son de, pero si se vuelve a recurrir en la falta, se hace una sanción económica de más de; por no barrer el frente de sus casas o lotes la sanción es de entre