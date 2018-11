Por medio de un comunicado el político suscribió que "si es por el bien de México, con todo gusto, cedo mi pensión. Si representa que mi país tendrá un crecimiento significativo en sus fondos económicos, con todo gusto, renuncio a ella".

Una locura



"No importa si está mal, si está a medios chiles o de plano, es una locura. Algo que deberá aprender esta nueva administración es la diferencia entre administrar apropiadamente o desmantelar visceralmente", reiteró.



"Además de los 60 mil millones que ya se han pagado, de los cuales 45 mil millones son imposibles de recuperar. Ven cómo de nada sirve presumir de austeridad, cuando se tira obra pública a la basura", expresó.

Lo que se necesita



"Si quitarme la pensión, ayuda significativamente a estos retos, ¡qué mejor! O si ayuda a hacer la diferencia en el índice de pobreza extrema, ¡mucho mejor!", sostuvo.

Gobernar México no es sencillo

El ex presidente de México,a lasdurante el próximo gobierno federal.Refirió que, presidente electo, y. Además de acusarlo de estar dispuesto a derrumbar lo ya exitoso, con tal de que las nuevas obras lleven su nombre.Expresó que la cancelación del nuevo aeropuerto estima una pérdida de 120 mil millones de pesos, aunque consideró que habrá contratistas que seguro vayan a tribunales para recuperar su inversión.Expuso que se requiere una bolsa de 12 mil millones de pesos para apoyo a los adultos mayores y la misma cantidad para personas con discapacidad en situación de pobreza, además de 35 mil millones de pesos en becas para estudiantes de nivel básico.También mencionó que para el pago de intereses de la deuda externa se ocupan 725 mil millones, para las participaciones federales a Estados y Municipios, 703 mil millones de pesos y que los servicios personales en 2019 representan 1 billón 252 mil millones de pesos, 443 mil millones de pesos más que el año actual.Por último recordó que gobernar a un país no es sencillo y para lograrlo se necesitan personas capaces y con visión a futuro, no a quien quiera manejar los recursos económicos a gusto propio.

