“No creemos que sea el efecto Cutzamala, que tiene sin agua a la capital del país. Los recibos nos llegan muy puntuales cada mes y no nos han dado respuesta al problema que tenemos”, señaló Francisco Ramírez, vecino.

Esperan se regularice suministro



“Ahora el problema son las muchas fugas que hay en la calle y no hacen algo para repararlas”, dijo Maribel Hernández, otra vecina afectada.

Hartan altos cobros



“Estábamos pagando entre cuatro mil y cinco mil pesos de agua potable, bajo el argumento que era tarifa residencial. Ahora compramos dos pipas que nos cuestan 500 pesos cada una. Preferimos pagar a SAPAL sólo la cuota base y comprar agua más barata en pipas”, aseveró Esther Rosales.



“Ya tenemos cerca de dos meses sin agua; ya nos manifestamos ante SAPAL para que nos resuelva el problema, pues tenemos que comprar agua cara en pipas”, señaló Delia Navarro.

Justifican fallas en el suministro



“En una parte del fraccionamiento se está haciendo obra, vamos a revisar. No vaya a ser la de malas que hayan manipulado alguna válvula”, comentó.

Tubería se tapa con sarro

desde hace por lo menosDestacaron que desde hace dos semanas han tenido que comprar agua en pipas para abastecer las cisternas, ya que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) no ofrece alguna solución.Subrayó queque les llena los depósitos, en espera de que regularicen el suministro.Vecinos de la colonia Villa del Campestre manifestaron que también tuvieron problemas de abasto el fin de semana, pero que ya se restableció el servicio.Colonos de Jardines del Campestre están hartos de los altos cobros de SAPAL y los constantes cortes al suministro; también han optado por surtir agua en pipas.En la colonia Santa Cruz, ubicada atrás de Los Naranjos, vecinos se quejaron de que estuvieron dos meses sin agua, pero que los recibos siempre les llegaron puntualmente.Ante estas quejas personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) dio a conocer que en la colonia Santa Cruz “un tercero cerró la válvula y eso limitó que les llegara agua; se está haciendo una revisión en la zona para prever que no haya problemas”.Enrique de Haro Maldonado, encargado de la dirección de SAPAL, manifestó que se atendería la queja de los vecinos de Cumbres del Campestre, asegurando que no tienen reporte de falta de agua en la zona.En relación a Villas del Campestre reconoció que el pasado fin de semana un tramo de tubería se tapó con sarro, pero que ya fue solucionado.Puntualizó que incluso reforzarán la zona con 100 litros por segundo de agua potable, que se extraerán de la presa de El Palote.Añadió que realizan las últimas pruebas de calidad de agua en la nueva planta potabilizadora ubicada en el Parque Metropolitano y en unos días más darán a conocer el inicio de operaciones.

