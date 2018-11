Cae mexicana vinculada a lavado de dinero de Kirchner

Se ocultaba en Tamaulipa

Ladetuvo con fines de extradición enpresunta prestanombres del secretario personal de los ex mandatarios argentinosLa mujer, de nacionalidad mexicana, fue capturada con base en una orden de detención provisional con fines de extradición, ya que la justicia dela reclama por los delitos de asociación delictuosa ySegún informes de la PGR, Puente Reséndez y su esposo el argentinohuyeron de Argentina a México y se ocultaron en Monterrey, Nuevo León, donde fueron ubicados mediante trabajos de inteligencia de laCuando ya les pisaban los talones, decidieron viajar por tierra a Reynosa para ingresar a Estados Unidos, sin embargo,por autoridades migratorias estadounidenses con el fin de sera Argentina.Puente, quien contaba con una Ficha Roja de lase ocultó en Reynosa, pero fue ubicada y detenida por elementos de la AIC. El matrimonio tenía un domicilio en Texas y otro en la capital neoleonesa.La mexicana y su marido fueroncomo probablesde Carolina Pochetti y su esposo Héctor Daniel Muñoz, quien se desempeñó comoEl esposo de Puente Reséndez es hijo de, ex diputada de la provincia de Santa Cruz, y primo hermano de Pochetti, lade quien fuera el secretario personal de los ex mandatarios argentinos.La ahora extraditable está imputada en un expediente por el lavado de recursosargentino durante la gestión de los Kirchner, de mayo de 2003 a diciembre de 2007, y de diciembre de 2007 a diciembre de 2015, respectivamente.La prensa del país sudamericano refiere que Gellert y Puente Reséndez asumieron en 2015 la administración y dirección de varias empresas off shore que presumiblemente usaron dinero malversado para adquirir inmuebles en Miami.Losrevelaron que entre 2016 y 2017 el matrimonio realizó operaciones inmobiliarias por 35 millones de dólares, una de las cuales fue la venta de un departamento en 9005, en Miami Shores, por 5 millones de dólares.El portal Infobae refiere que el matrimonio además recibió varias transferencias en la Unión Americana, procedentes de sociedades registradas en lasPuente Reséndez fue puesta a disposición delen Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez, a fin de darle trámite al procedimiento de