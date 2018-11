Corredor Industrial: Precio justo

Precio justo

Transparente

Inversión

Para considerar

En 2015 el Grupo Modelo pagó a los productores guanajuatense 4 mil 750 pesos la tonelada de cebada, tres años después el grupo cervecero pretende pagar la misma cantidad, esto de acuerdo a los integrantes del Sistema Producto Cebada, quienes están molestos ante la situación.Entre sus peticiones está la intervención de la Confederación Federal de Competencia Económica (Cofece) y de organizaciones económicas de productores de Guanajuato.Agustín Robles Montenegro, representante de los industriales de la cebada en el estado, no concibe que los cerveceros les ofrezcan el mismo costo por sus cosechas desde hace tres años, pues es imposible aceptarlo, considerando que han sufrido aumentos en la gasolina y el diésel, en los costos de la energía eléctrica, fertilizantes y hasta insecticidas.Robles Montenegro comenta que están interesados en seguir haciendo negocios con los líderes cerveceros en México, pero a un precio justo que podría ser de 5 mil 790 pesos a 6 mil pesos.Guanajuato es uno de los principales productores de cebada en México y el año pasado Grupo Modelo anunció su interés por consumir 100% de su cebada en México, por eso el interés de seguir manteniendo esa alianza que por años han logrado.El llamado que hace la gente de Sistema Producto Cebada a sus integrantes es no caer en la desesperación y firmar contratos por debajo de los precios reales de negociación.Irapuato, Salamanca, Cortazar, Jaral del Progreso y Valle de Santiago son los municipios donde se produce el mayor número de cebada maltera.En México son 16 los estados donde se produce cebada, siendo Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México los que aportan el 80% de la producción total.Pocas veces un inversionista en su discurso de llegada, aprovecha para comentar un tema coyuntural, más allá de temas de empleos y producción que permitirá su llegada.Sin embargo en la presentación de la empresa japonesa Yuken Surface Technology, su presidente mencionó que su inicio tuvo un retraso de 4 meses a causa de la larga fase de renegociación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Explicó que por fortuna ya estaban en la inauguración, pero que sin duda que además del retraso se vieron en la necesidad de replantear sus objetivos relacionados a la nueva planta que ya funciona en el parque industrial Castro del Río.Para cerrar, ya es oficial -y se lo adelantábamos la semana pasada- el Municipio de León sacará la chequera para invertir 35 millones de pesos en infraestructura de zonas industriales. Aún falta que se dé luz verde al tema, pero la propuesta ya existe y también el interés de que se efectúe.Esperan que arrancando el próximo año comiencen a echar manos a la obra en asuntos de vialidades, alumbrado y necesidades que requieren zonas industriales, como por ejemplo en Ciudad Industrial donde está la primera empresa japonesa en llegar a Guanajuato, Kasai Mexicana que ahora tiene dos plantas en la zona.Y una más, las misiones comerciales regresarán a ser parte de la agenda de la Dirección de Economía, al frente de Ramón Alfaro Gómez, contrario a lo que sucedió al inicio de la anterior administración, en la actualidad sí existe oferta industrial y es necesario salir en busca de nuevas inversiones. Taiwán, China y Corea, además de Europa serán parte de los destinos.Atento a la siguiente información, no le vaya a suceder.Ayer la Condusef informó que una persona que se hace pasar por colaborador de Bancomer hace llamadas a clientes con el argumento de haber identificado cargos en su tarjeta de crédito por el pago de un seguro y en realidad busca obtener el mayor número de información sobre sus cuentas.Al momento de entrar la llamada aparece en la pantalla del teléfono de la víctima el número telefónico real de Línea Bancomer de la Ciudad de México, lo cual hace más creíble el engaño.Por lo anterior la Condusef sugiere no responda a llamadas o mensajes de correo sospechoso o remitentes desconocidos, tome en cuenta que ni las entidades financieras, ni Visa o MasterCard u otro operador de tarjetas, solicitan datos personales a sus clientes o verificación de sus cuentas, mediante correo electrónico, mensaje de texto o vía telefónica, a menos que el usuario haya sido quien contactó primero a la institución financiera y llame directamente a la institución bancaria ante cualquier duda.