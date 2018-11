Emprenden lucha contra corrupción

“Nuestra industria, no queremos que se relacione más con la corrupción”, expresó el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal, en su mensaje durante la inauguración del 7mo. Foro de Normatividad de Obra Pública al que asisten funcionarios y empresarios de Guanajuato.

Discrecionalidad



“Terminar con la discrecionalidad de funcionarios para elegir quiénes ejecutan obras”, añadió, es el propósito.



“Queremos reglas más claras, más justas y más transparentes, que esta industria siga contribuyendo con empleos, hoy son 6 millones directos y casi tres millones indirectos”.

Terminar corrupción



“Si hay un empresario o un funcionario... ése fue uno de los llamados que hicimos después del 1 de julio, revisar cualquier proyecto para buscar si están fuera de la ley, eso lo dice cualquier contrato que firmamos en la obra pública y privada, que se puedan hacer revisiones y, si hay alguien que esté cometiendo actos fuera de la ley, se castigue”, expuso.

Propone Instituto de Planeación



“Nos compró la idea (Jiménez Espriú), el país necesita proyectos estratégicos. En los últimos sexenios la planeación no dura más de seis años, en la industria tenemos 65 años y eso ya vimos que no funcionó, que los que llegan por tres o seis años no tienen los elementos para desarrollar la infraestructura que se demanda, necesitamos ayudarles”, apuntó.

Arranca foro



El presidente del Consejo Consultivo de la CMIC Guanajuato, Pablo Rodríguez Vázquez, llamó a los empresarios a: “Cumplir en tiempo y forma con especificaciones contractuales es nuestra mejor carta de presentación ante las nuevas autoridades”.

LaEl líder empresarial mencionó que colaborarán con lapara modificar laen temas deRamírez Leal comentó que en una reunión con el próximo secretario de, acordaron realizar talleres con los constructores colegiados de todo el país para combatir la corrupción.En entrevista, el Presidente de la CMIC exhortó tanto a empresarios como a funcionarios a terminar la corrupción.También propuso la creación de un instituto nacional de planeación de la infraestructura con autonomía y visión de largo plazo.Para financiar ese nuevo organismo planteó que el sector constructor aporte lo correspondiente al 5 al millar del monto de las obras federales para integrar un fideicomiso y conformar un consejo con la participación pública y privada, para desarrollar los proyectos que necesita toda la República Mexicana, y no únicamente el sureste.También manifestó su preocupación de que se retome una iniciativa para reformar las leyes dely delen la que se pretende, con el argumento de combatir la operación deEduardo Ramírez expuso que no sólo las empresas grandes deben ejecutar las obras, no obstante en los últimos tres sexenios las empresas medianas y pequeñas no se han desarrollado.Por último llamó a buscar alternativas de financiamiento público y privado para acelerar los proyectos de infraestructura sin generar altos endeudamientos a los gobiernos.Desde el miércoles 7 hasta el sábado 10 de noviembre se llevará a cabo en Puerto Vallarta Jalisco el 7mo. Foro de Normatividad de Obra Pública convocado por la CMIC Delegación Guanajuato.El secretario de Infraestructura, Movilidad y Conectividad del Gobierno del Estado, Tarsicio Rodríguez Martínez, se comprometió a trabajar de la mano con los empresarios de Guanajuato.Anunció la próxima conformación de la Unidad Estatal de Costos con el objetivo de brindar condiciones de justicia, equidad, costos precisos y actualizados.

