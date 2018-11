Caixinha, a favor de las investigaciones de la Cofece

Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, se mostró a favor de las diligencias que la Comisión Federal de Competencia Económica realiza a clubes de la Liga MX y a sus procedimientos de contratacion de jugadores.

"A mí me gustan que las cosas claras,que se hagan bien. Si se está buscando transparencia en el futbol, pues que se dé", dijo el timonel portugués.

De igual modo, Caixinha puso de ejemplo el sistema de fichajes de La Máquina como el de su ex equipo, Santos Laguna.

"En cuanto a organización de contrataciones, pagos de impuestos, Santos y Cruz Azul son ejemplares".

La Cofece empezó a notificar a los clubes desde el pasado martes, con visitas domiciliarias, donde se les informó de la apertura de investigación que podría durar hasta dos años.

Ya con la clasificacion en mano, en Cruz Azul se permiten pensar en un cierre invicto como locales dentro de la fase regular, cuando mañana reciban a Lobos BUAP.

"Asumimos el favoritismo, este partido puede significar la obtención de una marca interna", resaltó Pedro Caixinha, técnico de la Máquina. "Si quieres ganarlo, tienes que asumirlo (el compromiso)".

Tras 15 fechas en la Liga, Cruz Azul ha cosechado en el estadio Azteca 22 de sus 30 puntos , los cuales, lo tienen como líder.

Respecto al rival en turno, Caixinha admitió que Lobos BUAP podrían dar la sorpresa.

"El último lo ganamos por 1-0 y con un hombre más, pero nos costó mucho trabajo. Será un juego interesante. Creemos que nuestra afición estará apoyando".

Sin embargo, la preocupacion del timonel pasa por las condiciones de la cancha. Incluso, reconoce que hay setores que han sido pintados para una mejor apariencia.

"Es una estrategia que he visto en muchos lados, todos sabemos que la cancha no está bien. Me preocupa, no sólo ahora, sino por lo que viene del torneo".