"Esta es la portada de mi nuevo album recopilatorio "Como yo", es una versión posmoderna de la Diosa Venus, los invito a que se aprecie la metáfora que supone la imagen" (sic), escribió la cantante.

"Renacer sin temor de exhibir lo que soy, en un contexto súper artístico. Ya está en todas las plataformas digitales. #birthofvenus #nuevoálbumrecopilatorio", agregó.

Muchos de sus fans, quienes la conocen desde que estuvo enhace más de 10 años, la apoyaron, pero otros le reprocharon que se exhibiera de esa manera."Erika no, no, no, que metáfora ni que nada, para hacer una presentación enteramente artística no necesitas llegar al mal gusto. Te salvas por tu talento gracias!, le escribió @Humbert_Miranda."Te ves hermosa mi @ERIKAALCOCER bravo por tremenda portada y que a muchos no les vaya agradar por sus formas de pensar, yo me quito el sombrero ante ti! Eres una digna representante de la música! Éxito!", le comentó @mikemqz.En el programa Hoy, comentaron sobre la primera emisión de La Voz... México, en donde apareció Erika Alcocer, sorprendiendo a todos, sobre todo a Carlos Rivera, quien perteneció también al reality de La Academia, donde Erika dió sus primeros pasos en la música.TAMBIÉN LEE:

