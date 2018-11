Curvas de Yanet García seducen a famosa conductora y no le da pena decirlo

Las críticas

nunca imaginó que al subir una su cuenta de, donde luce en bikini jugando con su perrito, provocaría fuertesEs que algunos seguidores o más biende la cantante se percataron de la, producto de lasque tuvo tras sufrir una fuerte, luego de que le inyectaran una sustancia tóxica () en esa parte de su cuerpo.El objetivo de la intérprete de, era mostrar la habilidad depara aventar una pelota con su hocico, por lo que escribió como pie de la foto: “Mazapán pro”. Sin embargo, lo que más llamó la atención de algunos fueron las marcas en su piel.Algunos usuarios criticaron a lapor la forma en que luce su cuerpo y le pidieron que ya no se pusieratan pequeños.“Eso fue cuando le sacaron los biopolimeros casi se muere”.“Niñas se ve horrible y no estaba así”.“Su nalga mocha”.“Creo que ya no le va estar en traje de baño en ese estilo, ya se ve rara en algunas partes del cuerpo”.

Las defensas

Pero los fans de lala defendieron de losy le dijeron que es toda una“No entiendo porque la mayoría se fijan en tonterías por amor a Dios vean el video de que está disfrutando con la mascota”.“El mundo porque será tan superficial”.“Me encantas!!! Eternamente bella BELLA!!”.“Por supuesto una mujer real autentica y única Ale gracias por mostrar tus cicatrises y por hacernos entender q eres humana”.“Que horrible como critican se creen perfectos o que ?? ya quisieran estar como Ale y tener esa energía”.“Cuáles cicatrices!!! Por Dios amor a la vida.... vida para ser eterna eso es lo que quisiéramos!!!! Adelante siempre !!!!”.“Qué poco criterio tienen, debería fijarse que salió adelante”.“Yo solo veo a una mujer bella, que superó una situación difícil”.Hace unas semanas, Alejandra Guzmán también fue víctima de burlas por el look que eligió para promocionar su nuevo sencillo "Soy así", pues le dijeron en redes sociales que su rostro ya se asemejaba al de Kim Kardashian.

