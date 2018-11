Advierte Leo Zuckermann 'cierre de llave' de recursos a estados

“El 85 por ciento de los ingresos de los estados vienen de fondos federales, una parte son etiquetados pero una parte son discrecionales que va a utilizar Andrés Manuel López Obrador para controlar a los estados y municipios a través de figura de súper delegados”, expuso en su conferencia en el Séptimo Foro de Normatividad de Obra Pública convocado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en Puerto Vallarta.



“Los gobiernos de los estados tienen que empezar a cobrar impuestos, tienen que buscar la manera de recaudar más. La gran reforma fiscal en México es cobrar bien el Predial en los gobiernos municipales, si así lo hacen tendrían una gran cantidad de recursos para obras, pero lo más fácil es ponerle el sombrero a la Federación y que ponga el dinero”, señaló casi al final de una plática que duró 1 hora con 45 minutos en un auditorio lleno.



“Hoy más que nunca el sector empresarial tiene dudas sobre López Obrador y tiene que estar más activo cabildeando a favor de sus causas, si el sector privado baja las manitas quién sabe en qué puede terminar esto, lo mismo los medios de comunicación”, alertó.



“López Obrador tiene todo, sólo le falta una cosa, el apoyo del Capital. La pregunta es si ustedes ¿van a arriesgar su dinero para invertir en el México de AMLO?”, dijo.

Sí a legalizar drogas



“No estoy a favor del consumo y la adicción de las drogas pero sí estoy convencido que la prohibición ha fracasado para combatir la adicción. A los policías ya no los traeríamos ocupados persiguiendo mariguaneros sino a los asesinos y huachicoleros”, expuso.

El costo de la desconfianza



El problema de esa decisión no es, explicó, sólo el costo por dejar una obra tirada, lo más importante es la desconfianza que incrementa el riesgo de invertir en México, y eso nos cuesta, ya se refleja en las variables de la tasa de interés, tipo de cambio y expectativas.



“Eso va a tener un costo importante para la economía mexicana, a mayor la tasa de interés menor el crecimiento económico, ya varios bancos redujeron pronóstico de crecimiento para el año que entra, del 2.2% ya todos por debajo del 2 por ciento, algunos hasta el 1%”.

