Alcalde llama a Pemex y Conagua a sanear afluentes contaminados en Irapuato

Tras detectarse derrame de combustible en un canal de riego en la comunidad Carrizalito, el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez urgió a Conagua y Pemex a sanear el afluente, así como a hacer un estudio del daño que el combustible ha generado al medio ambiente.Señaló que este caso no es el único detectado, y que no se ha tomado en cuenta por completo la infiltración de combustible en mantos freáticos, por tomas clandestinas que tardan mucho en ser clausuradas.Por lo anterior, consideró que debe iniciarse un estudio, que es complicado que lo realice el municipio, cuestión por la que las instancias correspondientes, entre ellas la Conagua, deben evaluar el tema.“El daño no sólo es patrimonial, no es solamente de inseguridad, el daño también es ecológico y es grave, no sabemos ni cuanto se está infiltrando a los mantos, creo que nos tenemos que poner a chambear en ese sentido desde el nivel federal, estatal y municipal”, dijo.Ortiz Gutiérrez comentó que algunos productores campesinos se han acercado al municipio, sin embargo hay temor y pocos son los que se atreven a denunciar esta situación, al detectar que hay un ducto en sus terrenos y no se quieren involucrar en otras cuestiones.“Quien primero debería tomar acciones sería la propia paraestatal o bueno, Pemex en este caso, y después cada uno de los que nos toca en la medida de nuestra responsabilidad”, refirió.El Alcalde agregó que no se ha minimizado el tema de derrame de combustibles a afluentes por parte del municipio, ya que todavía no conocen la realidad del daño ocasionado, y señaló que no se quiere ver alarmista, pero si se necesita un estudio por parte de las instancias federales.“Nos ha faltado a todos y tenemos que asumir esas responsabilidades, sin embargo me parece que están muy determinados y claros los ámbitos de competencia”, finalizó.