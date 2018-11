Investigación sobre Pablo Pérez llega a la Comisión Nacional Bancaria

VALIDACIÓN DE CHEQUES

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?



“Lo que ellos hicieron fue simular un programa de becas que no existía y lo sacaron de la cuenta concentradora y ahí se da el peculado”, puntualizó Arozqueta Solís.



La(SEPH) a través de su Dirección Jurídica girará oficios a la, para comprobar que existió unpor parte del ex subsecretario de Finanzas,, vinculado a proceso por peculado.Así lo informó, quien se acreditó como director jurídico de la dependencia estatal.Luego de la audiencia decelebrada durante la madrugada del viernes, el funcionario explicó que hasta el momento se han recabado datos de prueba indiciarios.Sin embargo, puntualizó que para que se pueda obtener una condena contra Pablo Pérez, la información debe de ser corroborada por dependencias como la Comisión Nacional Bancaria.En dicha instancia se solicitará la validación de los documentos como cheques que muestren que existió el desvío de recursos por 68 millones 795 mil 10 pesos, efectuado por el ex Subsecretario de Finanzas de la SEPH.Lo anterior como parte de la investigación complementaria que culminará el 9 de enero del siguiente año.El Titular de Asuntos Jurídicos de la SEPH señaló que losdesviados no pertenecían a ningún programa, sino que fueron extraídos de la cuenta concentradora de la Secretaría de Educación.Seguro te interesa: