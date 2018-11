Ni un mes pasó y ya fallaron trabajos de mantenimiento en juntas de puente Siglo XXI

No ha pasado ni un mes que el municipio de Irapuato dio mantenimiento preventivo en las “juntas de construcción” del puente vehicular Siglo XXI y de nueva cuenta fallaron los trabajos que el personal de Servicios Público realizaron, dejando ver las separaciones de entre 15 a 20 centímetros.Y es que derivado de varias denuncias ciudadanas, el personal de Servicios Públicos colocó el pasado 13 de octubre asfalto sobre las separaciones del puente, con la finalidad de “acallar” las denuncias y el temor de la ciudadanía que suponían sería un riesgo para los automóviles que pasaban por el lugar.Fue la tarde de este viernes que el personal de Protección Civil de nueva cuenta arribó al sitio derivado de una denuncia ciudadana para valorar la situación. Al no representar un riesgo para los automovilistas se dejó abierta la circulación del puente y será hasta el próximo lunes que esperan que el personal de Obras Públicas puedan trabajar en el lugar y dar una solución “superficial” a la problemática.Sin embargo, las separaciones del puente no son el único problema del lugar, a simple vista se puede notar el mal estado de la barra metalica. En un tramo aproximado de 20 metros, al menos 12 de las bases de concreto que sujetan las mallas metalicas para evitar que los automóviles ante un accidente caigan desde una altura aproximada de 20 metros, se encuentran en pesimas condiciones.Y es que derivado de varios accidentes suscitados en la vialidad a través de los años en dirección a la avenida Guerrero, es que poco a poco se ha ido deteriorando más la base de concreto del puente vehícular.Inclusó algunas personas que diariamente pasan por el lugar, señalan que nunca se ha brindado un mantenimiento total enla parte alta del puente, mucho menos a los tramos dañados por los accidentes.