Nos roban a todos los constructores, denuncia CMIC

“Los constructores debemos preocuparnos por hacer obra, pagar a los empleados, y cómo podemos hacerlo si no tenemos tranquilidad”, criticó el vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la región León, Gustavo García Hernández, al moderar un panel del Séptimo Foro de Normatividad de Obra Pública.



“En León el robo de maquinaria menor es alarmante, no hay obra en la que no roben, a todos, puedo decir que a todos les han robado, no hay socio al que no”, aseguró el también integrante del Consejo Municipal de Consulta en Materia de Seguridad Pública.



“Es muy fácil robarte una maquinaria menor y venderla, no tienen un registro, llegas a casas de empeño y sin ningún documento la empeñas, es muy fácil moverla”, apuntó.

MAQUINARIA MAYOR



“En el mes pasado hubo el robo de cuatro maquinarias pesadas, una motoconformadora, dos retroexcavadoras y un tractocamión, de socios de la Cámara en León. A tres fue a mano armada, llegaron, bajaron al operador y se llevaron la máquina y el camión”, compartió.

Y LOS EXTORSIONAN EN EL CORREDOR



“No quisiera decirlo porque es delicado pero va desde Juventino Rosas, Celaya, Apaseos, Jerécuaro, Acámbaro, Salamanca, Cuerámaro, toda esa zona, es donde está un poquito delicado, pero es difícil que denuncies un cobro de derecho de piso.



“Los socios dicen estoy trabajando en x municipio y me están cobrando 20 mil pesos por semana por seguir trabajando o me están haciendo comprar el material en tal tienda de materiales, no es nada más cobrarte el dinero, es el venderte a fuerza en donde quieren que les compren. No sé el número pero en lo general varias empresas que trabajan en esa zona sí van con esa zozobra y ese miedo”, agregó en la entrevista Gustavo García.



“El derecho de piso no es sólo dinero, algunos les dicen le vas a comprar el material pétreo o te van a acarrear los camiones a este sindicado o a estos camioneros y a este precios”.

La preocupación



“Sufrimos mucha violencia común, de pandillas, a lo veladores nos los corren de las obras, llegan bandas con pedradas y palos, se meten y roban, y eso se da muy frecuentemente. Hay mucho resentimiento social, se sienten hasta con derecho de robarte, dicen ‘el constructor tiene dinero y no les va a afectar’. Nos roban desde la pala, la carretilla, la revolvedora, hasta el camión y las máquinas grandes con GPS”, dijo en entrevista.

En León todas las constructoras sufren de robo de maquinaria menor y materiales.En entrevista posterior, a am declaró que a los 160 socios dede León les han robado.La maquinaria menor son bailarinas, generadores, vibradores de gasolina, y también sufren del robo de materiales como cemento y varilla, que se llevan del sitio de las obras.En su empresa, dijo, el costo por los gastos indirectos incrementó en 2% para protegerse.También tienen el problema del robo de nómina pues muchos pagan en efectivo.contó que el problema que sufren algunas de las empresas es el robo de maquinaria mayor (cuyo costo va de los 750 mil pesos a 2 millones de pesos).El que no fue asalto sino por engaños fue el que sufrió su empresa y el único que, comentó, gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de León pudo recuperar la máquina. La denuncia dijo que la presentará regresando a León para que castiguen a los responsables.Eso los ha llevado a invertir en medidas de seguridad, como instalara la maquinaria, seguros, sistema de videovigilancia, mallas con concertinas, alarmas, turnos de veladores.No obstante los robos de maquinaria se dan principalmente en la calle, y es difícil prevenir.Por ejemplo de los cuatroque sucedieron en octubre pasado, en dos robos en hechos distintos se llevaron tres equipos por la zona del Libramiento Ibarrilla, en Valle de Señora; y el otro robo (el de su empresa) fue en la zona de Villas de San Juan.En el robo de maquinaria mayor mencionó que son ciclos donde se presentan, luego disminuyen, y reaparecen: “Sí, son bandas organizadas, llegan a robarte una maquinaria mayor y, ya sabiendo que tienen GPS, cortacorrientes, llegan personas especializadas con inhibidores de señal que buscan dónde está ely se lo quitan, no son cualquiera”.El directivo de laresaltó que en León tienen buena cooperación de la autoridad.El problema dedijo no lo tienen en León, pero sí sabe pasa en el suoriente.Indicó que ese problema ya tiene unos cuatro o cinco años que se presenta en esa región.El presidente del, coincidió que el problema de la inseguridad y violencia es una preocupación del sector.Contó que a un amigo suyo le robaron un camión usado con valor de 750 mil pesos y el seguro únicamente le pagó 250 mil pesos y él salió perdiendo medio millón de pesos.Ena una socia de CMIC por robarle en la obra le mataron a un velador este año.