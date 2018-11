“Si se han disparado los precios de los productos debido a los altos costos de producción. El diesel es lo que más está pegando a los productores, pues está más caro que la gasolina. Además del costo de gasolina para la transportación y recolección del producto”, señala Juan Manuel Gómez Hernández, productor.



“Mi esposo gana apenas 1 mil 600 pesos a la semana, y se ahí hay que pagar agua, luz, vestido, y apenas me da 800 pesos para el gasto de la casa. Hay que apretarse el cinturón, comprar menos y sólo lo indispensable”, señaló.



“Se puede encontrar algún producto que aún se puede aprovechar, pues todo se ha incrementado, y yo no ganó más que 100 pesos al día”, señala Martina Guerra.

estiran el gasto porque ya no les alcanza ante los incrementos que han tenido losen las últimas semanas.Losseñalan que lo que más ha impactado es el, y entre losque se llega a cotizarque alcanzó losEn octubre pasado, else cotizaba entreno rebasaba los $8, reveló uno de los comerciantes.Lada a conocer en su lista de quien es Quién es Quién en los precios los productos de más consumo y los precios de esta semana. El precio deles entre losen promedio fuePero los sueldos no se incrementan, dice la señora María de la Luz Reyes.Muchas personas de escasos recursos acuden a los depósitos de basura delpara surtir la despensa.El delegado de laexhorta a la población a comparar precios, pues estos varían de un centro de abasto a un centro comercial o tiendas de conveniencias.Papa $12Calabacita $15Chayote $11Zanahoria $8Cebolla $10Frijol peruano $30Jitomate $15