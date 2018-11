Van 28 multas por daños al ambiente en Irapuato

Hasta el mes de octubre, la Dirección de medio ambiente aplicó 28 multas por quema de pastizales, tala de árboles y podas no autorizadas, la suma de las multas da un total de 174 mil 886 pesos con 95 centavos.El Director del Medio Ambiente, Gonzalo Guerrero Guerrero, señaló que de estás 28 multas solo 5 han sido por poda o tala de árboles, mientras que las otras 23 están relacionadas con la quema de esquilmo.Además en el caso de las sanciones en cuento a tala de árboles se ha pedido la compensación de 724 árboles nuevos.“En lo que va del año tenemos 28 procedimientos concluidos, se ha multado por un total de 174 mil pesos aproximadamente y se han pedido compensaciones por 724 árboles en total, esto es hasta el mes de octubre y el mayor porcentaje de sanciones han sido por quemas”, dijo.Destacó que actualmente aún se encuentran abiertos procesos de investigación para sancionar daños ambientales y destacó que algunos como el caso de la contaminación en el Río Guanajuato serán enviados a las instancias correspondientes.“Ahorita tenemos procedimientos todavía abiertos, con las últimas denuncias fuertes que traemos, por ejemplo en Castro del Río, y algunas otra denuncias que se tendrán que revisar en otras instancias por ejemplo el tema de la contaminación en el Río Guanajuato, entonces se irán cerrando conforme vaya pasando el tiempo”,, explicó.Además explicó que en el caso de los árboles se puede evitar sancionar talas o podas cuando se llega a un acuerdo de compensación ambiental, en el que el particular deberá plantar o donar el número de especies de árboles nuevos que se le soliciten.“Cuándo se detectan podas o talas y el particular acude con nosotros antes de que se inicie el procedimiento, se hacen acuerdos de compensación ambiental, pero no entran en un procedimiento de sanción la mayoría en esos casos cuándo son árboles pequeños, o no es una cantidad que se considere importante, se hacen dichos acuerdos”, finalizó.