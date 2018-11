AMLO frena la iniciativa contra cobros de bancos

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mayor caída desde 2011./ Foto: Pixabay

Luego delque vivieron losal conocerse la iniciativa del partidopara, el, salió a frenar la propuesta.Este jueves por la mañana, el, presentó la iniciativa para eliminar comisiones que cobran los bancos en el país, las cuales de enero a agosto de este año les dieron a ganar 78 mil millones de pesos.Los. Latuvo su mayor desplome en siete años, arrastradas por la caída en las acciones de los bancos. El Índice de Precios y Cotizaciones se derrumbó 5.8%, su peor caída desde el 8 de agosto de 2011.Más tarde, en un comunicado del equipo de transición de la, se informó quese reunió con el futuro titular de esa dependencia,Al concluir el encuentro conleyó un comunicado fuera de la casa de transición explicando que contactaron a los líderes de laspara organizar un esfuerzo coordinado con los equipos técnicos de lapara procesar las inquietudes que tengan.Al acabar,destacó que las premisas sobre las cuales trabajarán son respeto a la, lay el manejo responsable de las finanzas públicas.Ante lapor la iniciativa, elpidió a los bancos y a la"no ponerse nervioso", porque no aprobarán la iniciativa para prohibir el cobro de comisiones bancarias hasta escuchar al sector financiero.De acuerdo con cálculos de la Condusef, de avalarse la iniciativa afectaría 50% de las ganancias por comisiones anuales que logran los bancos. La Asociación de Bancos de México informó que analizarán el contenido del proyecto , para identificar sus alcances, establecer sus posibles implicaciones y dialogar con los actores relevantes.-Por saldos en ventanilla-Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado-Por consulta de saldo y retiro en cajeros internos-Por no facturar monto mínimo a comercios con terminal de punto de venta-Por reposición de plástico-Por estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos.-Por aclaraciones improcedentes de movimientos o cargos no reconocidos.-Por disponer crédito en efectivo.-Por anualidad de tarjetas.-Por solicitud de estado cuenta de meses anteriores-Por transferencia a otros bancos, exitosa o no.-Por no tener saldo mínimo.