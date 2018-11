‘Regresa’ Yulma al Congreso

El secretario de Gobierno,, se reunió ayer con la plana mayor del sector turismo en el estado; hablaron de seguridad, pero también de colaboración para mantener a Guanajuato en los primeros lugares en la atracción de turistas a nivel nacional.El encuentro ocurre en uno de los mejores momentos, pues el sector está en la semana previa al Festival Internacional del Globo, uno de los eventos más importantes por la derrama turística que genera.A la reunión asistieron el coordinador del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Guanajuato,, quien también encabeza el patronato del Festival del Globo;, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, y los representantes de esta misma asociación en San Miguel de Allende, Celaya e Irapuato.El próximo 13 de noviembre,, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, presentará su informe, dos días antes de concluir su encargo.Y es que el 15 de noviembre deberá entregar la estafeta a. Lo que quedará pendiente es la designación del nuevo integrante del comité, pues sigue en litigio por el amparo que promovió la organización Las Libres por la forma en que fue emitida la convocatoria; buscan que este lugar sea ocupado por una mujer.Ayer en la sesión del Congreso local, en asuntos generales, el coordinador de los diputados de Morena,, se subió a la tribuna para hablar oootra vez de inseguridad y de la falta de definición de una estrategia por parte del Gobierno del Estado.Sin embargo, el legislador terminó divagando y aburrió a todos, pero el que de plano no soportó su verborrea fue el diputado perredista, quien solicitó a la presidencia que le pidieran aque fuera al grano sobre lo que quería exponer.continuó su exposición y se refirió al legislador como “a algunas gentes no les gusta” que hable de los compromisos dellamó a los legisladores de Morena neófitos, dijo que les falta técnica parlamentaria y legislativa, pues desde que arrancó la Legislatura han mostrado carencia de conocimiento en procesos legislativos, varias veces les ha costado tomar la palabra.Incluso cuando exponía el legislador, la diputadapidió la palabra para hacer también comentarios personales; sin embargo, la presidenta del Congreso local se la negó. Mientrasterminaba su exposición,y sus asesores reían, tal vez de su propio chiste.Pese a que ayer se rechazó la propuesta de los diputados de Morena para solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise si el gobernadorprocedió de manera correcta en la ratificación al procurador de Justicia,, los diputados del Verde no quitan el dedo del renglón.El miércoles, la diputada, del Partido Verde, envió al secretario general del Congreso local,, una solicitud para que el Instituto de Investigaciones Legislativas realice un estudio y emita una opinión sobre la viabilidad y alcances de promover una controversia constitucional ante la SCJN por el tema de la designación del procurador.Ayer los diputados del Verde también votaron en contra de la propuesta de Morena, pero no porque hayan cambiado de opinión respecto a la posibilidad de presentar la controversia constitucional, sino porque consideran que se debe ir paso a paso.Y los del Verde aclaran que aunque el estudio que piden ano es definitivo para formalizar su solicitud ante la SCJN, sí consideran que podría ser un elemento importante, ahora falta esperar para ver cuál es la respuesta del secretario general del Congreso local.La ex diputada federalregresó esta semana al Congreso Federal, pero no en calidad de legisladora, sino como enlace para que los 11 alcaldes del PRI en Guanajuato pudieran reunirse con los coordinadores en la Cámara Baja y Alta de las bancadas del PRI, el senadory el diputadoles abrió la puerta para que los presidentes municipales del PRI presentaran sus necesidades para el presupuesto 2019, que se aprobará en las próximas semanas.