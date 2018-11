Entre los primeros

HDI Seguros que dirige, Ignacio González, continúa creciendo

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Hoy le contamos que: es Top 5 en el ramo de autos yLa firma alemana de seguros con base en León, sigue expandiéndose y recientemente anunció que llegó al millón de autos asegurados. Desde su llegada a México en el 2009, HDI Seguros ha presentado uno de los crecimientos más grandes del sector asegurador en México y, hoy, es, según cifras reportadas por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).Recientemente la agencia calificadora Standard and Poor’s refrendó a HDI. La compañía también ha recibido otros distintivos, entre los que destacan: 500 Empresas más Importantes de México, Súper Empresa (lugar 6 como Empresa Incluyente a nivel nacional), Empresa Socialmente Responsable (séptimo año consecutivo), Great Place to Work (lugar número 8 en el sector Banca, Seguros y Fianzas), Primer lugar Aseguradora Ideal en el Ramo de Autos, entre otros.Uno de los retos que tienen en su interior y en el cual han estado invirtiendo es en la digitalización, hay que recordar que fue la primera aseguradora en México en crear el concepto de “Módulos”, paquetes con coberturas adicionales -como reposición de autopartes robadas, reparación en agencia, auto sustituto, seguro de llantas y rines, entre otros- que se pueden sumar a una póliza amplia de auto., plataforma que permite a los asegurados recibir la valoración de los daños a su auto en menos de dos horas a través de un teléfono celular inteligente.Aprovechando que hablamos de HDI,, debido al crecimiento que ha tenido la compañía, lo cual generará nuevos empleos, más no habrá algún cambio de sede de sus oficinas de la Ciudad de México a León. Esto para tranquilidad de susEn el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico del Municipio de León, figura existente dentro de la Dirección de Economía, tEl proyecto que esperan se formalice en un par de semanas busca ser precisamente un núcleoy que se conviertan en una herramienta eficaz para la toma de decisiones de aspectos económicos para León.El presidente del Consejo es el empresario zapatero Santiago de Mucha, quien estuviera también al frente de Prospecta y el secretario es el titular de Economía, Ramón Alfaro Gómez, y ademásLa filosofía del presidente Donald Trump no solamente, sino también en la apertura de ellas hacia los medios de comunicación.En Guanajuato,, generación de empleos o cambios en sus líneas de producción como lo hacían antes de llegar el presidente estadounidense al cargo.Un ejemplo más que claro fue que la planta de transmisiones de, como es acostumbrado en inversiones de la magnitud de la planta instalada esta localidad.