VIAJABA EN SU CAMIONETA JEEP NEGRA

para eventos deportivos y espectáculos el hombre que fue asesinado enen la coloniaEl hombre es investigado para confirmar si contaba con antecedentes penales que ayuden en el esclarecimiento de su muerte.Varios ex compañeros deconfirmaron a este medio que actualmente se dedicaba a la reventa de boletos para partidos de futbol y algunos conciertos.Según lo informado por sus familiares al, no sabían que tuviera conflictos con alguien.El crimen sucedió la noche delsobre, mientrasviajaba en suSegún se dijo fue interceptado por un, uno le cerró el paso y otro aprovechó para dispararle a la ventanilla del copiloto.Autoridades ministeriales no confirmaron cómo fue el ataque, sólo se limitaron a informar que agentes de la Unidad de Homicidios solicitaron videos de los comercios cercanos a donde sucedió el hecho.Tras el ataque, la víctima perdió el control de su camioneta, se subió al camellón y al llegar al sentido contrario de vialidad, chocó de frente contra un auto.Lade 39 años de edadpero sólo sufrió un esguince cervical que no puso en peligro su vida.En la escena del crimen fueron localizados varios casquillos percutidos de calibre corto, que son analizados por los peritos para obtener más indicios.César murió por los disparos que recibió en la cabeza y el pecho.