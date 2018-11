Falta de anuncios viales afecta a automovilistas en Tula-Tepeji

TEPEJI

TLAXCOAPAN

ATOTONILCO DE TULA

TULA

En general, lade señalética que ayude a los conductores a conocer el flujo vial de cada uno, además, aunque exista, se debe reforzar laporque los ciudadanos no respetan los señalamientos, concluyeron diversos Regidores de la zona.Cada Municipio tiene sus peculiaridades pero en todos se debe trabajar en cinco cosas:realizado por expertos, reforzamiento de la cultura vial, ry la participación de la sociedad civil organizada.La regidora Xóchitl Yazmín Isidro Cruz comentó que uno de los problemas dees que pareciera ser una calle muy larga con calles más pequeñas al lado y algunos espacios son muy estrechos, lo que genera tránsito lento en esas zonas.Además, durante varios años, las administraciones le han metido mano al ordenamiento vial sin tener conocimiento de cómo hacerlo y eso ha generado más problemas.En cuestión de señalética, explicó que en las zonas de parquímetros no hay señales que expliquen a los visitantes que deben pagar y eso genera molestias porque se les retiran las placas.Asimismo, aunque exista señalética, los peatones se cruzan por donde no deben, no saben cómo usar un semáforo y en caso de que sí, hay algunos semáforos que no están sincronizados, entonces se pierden segundos para que los ciudadanos crucen, lo que genera problemas viales en esas zonas.En cuanto a cultura vial comentó que muchos pobladores no saben qué es, relacionan el término con una materia escolar y mucho menos saben que se deben respetar los reglamentos de tránsito.Lizeth Vargas Juárez, regidora derefirió que los principales libramientos del municipio carecen de señalética y en las zonas escolares se generan cuellos de botella porque no se marcan vías alternas.Y aunque ya se abordó, en mesas de trabajo, la necesidad de invertir en señales y balización, aún no se aborda por falta de presupuesto para tal efecto, por ello, se está apostando incluir un apartado para 2019.Efraín Pedraza Cruz, regidor de, puntualizó la necesidad de poner orden también entre los comercios ya que se extienden y toman las banquetas o carreteras como suyas, lo que genera problemas de estacionamiento, libre tránsito peatonal y algunos cuellos de botella.Pero también es importante la participación la sociedad civil organizada para que se respeten las señales y las vialidades.Incluso, a manera de ejemplo, comentó que en algunas primarias los padres de familia se han organizado y salen con conos y chalecos naranjas a dar vialidad y paso durante los puntos pico que son las horas de entrada y salida a las instituciones.El municipio dees de los que más turistas reciben y la falta de señales genera molestia y problemas viales entre los lugareños y los visitantes, dijo la regidora Olivia García Villeda.