"Es de lo históricos, ojalá en León tuviéramos a pura gente así, aunque esta campaña sí se ha desconocido porque no es el 'Matador' que conocemos, algo hay que ha modificado su ritmo de juego", señaló Francisco Hernández, seguidor de los Verdes.



"A su edad debe de bajar sus pretensiones, como está bajando su nivel de juego, la directiva ya no quiere pagarle lo mismo", señaló José González, una opinión que comparte Armando Dorantes, quien, sin embargo, agregó que pese a la poca información que existe sobre el tema, no hay que adelantarse.



"No hay que precipitarse, creo que Boselli quiere terminar su carrera aquí, la gente lo ha apoyado mucho y le faltan menos de 10 goles para ser el goleador histórico del equipo, aquí tiene que terminar su carrera".



"Ya se fue Elías, que era de lo mejor que teníamos, ojalá no se vaya Boselli, que tiene sus negocios aquí y quiere al equipo. Eso podría influir a que se quede, ojalá por eso acceda a quedarse", agregó González.



Lo que dicen más aficionados sobre Boselli



"Nos queda agradecerle por lo que hizo, es uno de los pilares del bicampeonato, por eso que ha hecho tendrían que renovarlo pero si él ya no se siente a gusto, sería darle las gracias y buscar algo nuevo, aquí lo importante es el escudo" - Josué Ríos

"Si se queda, qué mejor, porque así quedaría un buen ejemplo, uno más cercano para los que vienen, los jóvenes. Como aficionado, me encantaría que rompiera la marca del 'Dumbo'" – Francisco Hernández

"Siento que la directiva no está segura de si seguirá con un buen ritmo, o no tienen prisa porque creen que va a quedarse. A mí me encantaría que se retirara aquí y que juegue unos años más acá" – Armando Dorantes

"Si lo venden no van a comprar a nadie, para qué queremos estadio nuevo, nos vamos a quedar sin dinero, el Presidente dio a entender que no hay dinero para reforzarse por el estadio, que primero está el estadio y luego el equipo" – José González

Su contrato finaliza al término del Clausura 2019 y la continuidad de Mauro Boselli con La Fiera no se asegura todavía. La afición esmeralda, sin embargo, confía que el cariño que el argentino le ha mostrado tanto a la ciudad como al equipo, influya en las decisiones finales.Muchoen el inmueble esmeralda, uno que ha sido testigo de sus mejores momentos y también de otros no tan agradables, como el de esta campaña.Está considerable baja de ritmo, puespodría estar jugando un papel importante para la directiva del cuadro felino que no ha dado muestra, al menos no oficialmente, de querer retenerlo.Para estos seguidores verdiblancos, el apoyo que siempre le ha mostrado la afición , incluso en situaciones adversas, podría jugar un papel importante en la decisión del artillero, quien está en busca del récord de goleo que hace varias décadas, impusiera Adalberto López.