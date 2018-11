La máquina se asume favorita

La Máquina que comanda Pedro Caixinha está rodeada de buenos augurios. Y si hoy suma puntos en el Estadio Azteca, será mayor el convencimiento de que el Apertura 2018, es “el bueno”.

Las últimas dos ocasiones que los cementeros mantuvieron el invicto como locales, lograron levantar el título de Liga.

En la campaña 1978-79, con el Azteca como su casa, Cruz Azul llegó a la final. Incluso, recibió el duelo de vuelta, en el que se impuso a los Pumas, 2-0. Después, en el torneo 1979-80, también en el Coloso de Santa Úrsula, los celestes defendieron con éxito la localía. En la final se enfrentaron a los Tigres, a los que derrotaron en la ida (0-1), en el estadio Universitario, mientras que igualaron en la vuelta (3-3).

Ahora serán los Lobos BUAP su rival en turno, el último de la fase regular en el Azteca para Caixinha y sus pupilos, que no tienen miedo de admitir que son favoritos.

“Asumimos el favoritismo, este partido puede significar la obtención de una marca interna muy importante, queremos cerrar de local con más del 90 por ciento de los puntos posibles”, señaló, tras la cosecha de 30 unidades —22 como locales—, con saldo de siete ganados y uno empatado. Cabe recordar que la tendencia no era la misma cuando jugaban en el estadio Azul. En el recinto de la colonia Nochebuena lograron el invicto local seis veces, pero en ninguna el equipo se proclamó campeón.

Preocupa la cancha. Sobre la lenta adaptación del césped híbrido del Azteca, Caixinha tomó con normalidad que los sectores dañados sean pintados; sin embargo, reconoció cierta preocupación. “Es una estrategia que se utiliza en muchos lugares y he visto muchas canchas así, pero sabemos que no ha estado bien. Nos adaptamos, los primeros cuatro o cinco partidos jugamos en todo tipo de canchas, jugar así no es una excusa”.

Y agregó que “no sé cómo van ahora [con el estado de la cancha], me preocupa para lo que será el próximo torneo y ver cómo sale, confío en que los encargados ya saben lo que tienen que hacer, sólo soy un entrenador con mi opinión de las canchas y las porterías... más allá de eso, como agente deportivo veo por el desarrollo del deporte; quiero participar activamente”.