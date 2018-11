La mexicana Gabriela López conquistó su primer título en la LPGA

La egresesada de la Universidad de Arkansas se coronó en el Blue Bay de China, con una tarjeta de ocho golpes bajo par. A pesar de una complicada última ronda en el campo del Jian Lake, la tricolor logró alzar la victoria.

Gaby, un día después de cumplir 25 años de edad, logró mantenerse a una ventaja de Ariya Jutanugarn y Celine Boutier, para alzar su primer título en la LPGA. La capitalina en un bogey en el último hoyo, le fue suficiente para mantenerse una arriba de par y asegurar la victoria.

#LPGAWinnerSelfie with @Titleist golf ball loyalist @GabyLopezGOLF at the #BlueBayLPGA. Gaby won with her Pro V1x. #TeamTitleist pic.twitter.com/MDRdB26Xu9