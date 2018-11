Omar Oseguera



Qué haya perdido el León no es la nota, sí que su afición lo abandonó en un partido que antes, tenía hasta sobrecupo. La gente se hartó, se cansó y volvió a abuchear, a pedir la cabeza de responsables, empezando por un entrenador que no pudo ganar un partido en casa.

Luis Miguel Guerrero



El gol de Chivas es el claro ejemplo de lo que ha sido La Fiera en el torneo: una bailada de 16 toques a un cuadro desordenado y sin espíritu. El resumen de toda una temporada.

Paco Vela

Ya no dolió.León volvió a decepcionar a su afición este torneo, con el mismo futbol de Ambriz, carente de poder ofensivo, de intensidad,Chivas con orden y un gol horrendo, se llevó 3 puntos de un partido infumable, insultante, sin emociones.Que vayan pensando qué van a hacer para vender Fierabonos, porque el próximo torneo sólo viene Cruz Azul y Tigres, que pueden ser considerados taquilleros.Qué mal que no hayamos visto a Yairo... ¿Cómo? ¿Jugó?No te apenes León,Le urge al León que se termine la temporada. Justo cuando creíamos que el equipo esmeralda no podía jugar peor,El segundo tiempo ante Chivas -un cuadro igual de malito- fue de pena ajena. Si bien es cierto que los verdes mejoraron en el arranque del cotejo, y el primer tiempo parecía promisorio, de muy poco sirvió ese espejismo.para el próximo torneo. Así de mal están las cosas en territorio esmeralda.Nada nuevo que contar, lo mismo de casi todo el torneo, sobre todo como local: lejos de su mejor nivel colectivo, todo quedó a merced del esfuerzo e idea individual.pero sí empeorando lo hecho contra Puebla.uno de los tres equipos que más goles recibe en el mismo.Cuando parecía que no podía jugar peor el León se superó y lo hizo...