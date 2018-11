Maradona aún no confirma su asistencia para la Investidura 2018

Diego Armando Maradona es uno de los invitados de lujo para la Ceremonia de Investidura al Salón de la Fama del Futbol el próximo 13 de noviembre.



Sin embargo, todavía no hay confirmación de parte del actual entrenador de los Dorados de Sinaloa en la Liga de Ascenso, esto lo comentó a AM Hidalgo, Antonio Moreno, Director del Salón de la Fama del Futbol.

"Es uno de los invitados, pero no tenemos la confirmación porque el futbol no tiene palabra de honor. Cuando hablamos con Maradona nadie imaginaba ese paso espectacular que los tiene en liguilla. Curiosamente la próxima semana empieza la liguilla y curiosamente será hasta el domingo en la noche cuando se definan los juegos". Miércoles o jueves jugaría Dorados el duelo de ida, de ser miércoles se complica porque Diego no podría dejar a su equipo a un día de jugar liguilla. De ser jueves su partido de ida, se abre la posibilidad de que Maradona pueda estar con nosotros", dijo Moreno.

Están por llegar Cafú y Rivelino, quien no vuelve a México desde el Mundial de 1970, Roberto Baggio tiene un conpromiso el lunes en China, sin embargo, se hace hasta el último esfuerzo para tener conexiones de líneas áereas y esté el martes en Pachuca. Quien no estará es Miguel Mejía Barón, ya que comentó que los premios en este deporte son en equipo y no de manera individual.



En el elenco musical estará Eugenia León, dentro de los conductores aparece el Perro Bermudez, Adriana Monsalve, Marion Reimers, Alberto Lati, entre otros.