Bitcoin 1.0

Yo creo que vamos hacia una nueva era en la que la tecnología blockchain va a impulsar el uso de monedas digitales que van a ser usadas por el consumidor cotidiano. Y yo creo que Starbucks está en una posición privilegiada para tomar ventaja de ello.

Starbucks Corporate Chairman and Founder

La quincena pasada escribí sobre el perfil de los inversionistas de Bitcoin en el pasado y como dicho perfil ha ido evolucionando. Desde ingenieros en sistemas comprando y vendiendo Bitcoins en su garaje (igual que Amazon, Dell, Google, etc) hasta el rally de inversionistas de todas las edades, géneros y áreas de conocimiento que se dio a inicios de 2018.



El inversionista de Bitcoin va evolucionando de manera por demás importante e interesante. Ahora los inversionistas institucionales están volteando a ver la nueva criptomoneda. Algunos con desconfianza, otros con curiosidad y unos pocos ya empezaron a invertir en ella. Desde mi punto de vista es muy interesante ver como poco a poco Bitcoin es cada vez más aceptado y demandado por las personas e instituciones.

¿Qué es un inversionista institucional?

Ellos son los grandes de la cuadra, los de tercero de secundaria, el pez grande del estanque. Son las grandes instituciones que buscan en qué invertir su dinero para seguir creciendo y tener rendimientos. Por ejemplo, la mitad del volumen de acciones (ojo, no es la mitad del dinero, es la mitad del volumen) que se mueve a diario en ‘El New York Stock Exchange’ o mejor conocido como NYSE por sus siglas en inglés lo realizan los inversionistas institucionales.



Ellos tienen gran influencia en el mercado de valores, no sólo por la cantidad de dinero que mueven en las diferentes bolsas del mundo en un día, si no por su conocimiento privilegiado. La percepción que se tiene sobre ellos es que, por medio de su red de contactos, que en su mayoría son empresas de gran tamaño, tienen acceso a información de primera mano. Además, que llevan décadas invirtiendo en diferentes activos y que antes de hacerlo sus expertos en el tema realizan un análisis profundo de si conviene o no invertir en ‘X’ activo. Por ende, es menos probable que ellos hagan una inversión a la ligera o sólo por la corazonada de que van a hacer dinero.



Aún a pesar de que tienen la gente con el expertise necesario para tomar decisiones de corto, mediano y largo plaza a la hora de invertir, Bitcoin representa un reto importante ya que es algo nuevo que solamente lleva 10 años de vida, es un niño o a lo mucho un adolescente, impredecible y por ende muy riesgoso para confiarle las finanzas de una empresa o negocio.

¿Quiénes son los inversionistas institucionales?

Son las instituciones que se dedican a los fondos de inversión, fondos de pensión, compañías de seguros, bancos, instituciones financieras (BlackRock, Barclays, Merrill Lynch, Rothschild, Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, Credit Suisse, Citibank y muchas otras). Los invito cordialmente a que investiguen a cada una de estas empresas o por lo menos a algunas de ellas para así visualizar el tamaño de las mismas. Son monstruos financieros; Por ejemplo, BlackRock administra recursos ($5.3 trillones de euros) que equivalen a 5 veces el Producto Interno Bruto anual de México . . . uufff hasta la piel se me hace chinita . . .



Si sumamos la que administran en activos los 10 inversionistas institucionales más grandes del mundo sería unos $22 trillones de euros y si sólo el 1% es invertido en Bitcoin entonces se sumarían unos $220 mil millones de Euros a la valoración actual de las criptomonedas que es de unos $200 mil millones de Euros. En otras palabras, sería un aumento de 100%.



Sería un escenario muy negativo pensar que sólo las 10 más grandes invertirían y si sólo invierten el 1%. Al final del día . . . todos quieren un pedazo del pastel. Ahora si los analistas y expertos están en lo correcto y en vez del 1% las 10 instituciones más grandes invierten entre el 3% y el 5% entonces estamos hablando de mínimo $660 mil millones de euros . . . sigue siendo un escenario muy conservador.









• Millones de Euros



Entonces ya vimos que sí hay hacia donde crecer y mucho. La tabla de arriba nos muestra solamente los 10 más grandes, pero hay miles de inversionistas institucionales que potencialmente van a voltear a ver a Bitcoin como un activo virtual de valor para la inversión de un porcentaje del portafolio que ya tienen. BlackRock tiene para invertir 5 mil trescientos trillones de Euros . . . con sólo el 1% de inversión en Bitcoin serían $50 mil millones de Euros.



BlackRock podría invertir en Bitcoin entre el 3% y el 5% (entre $150 mil millones y $250 mil millones de euros). Para los chicles.



La siguiente quincena veremos la 3ra y última parte de éste interesante tema (¡Muy interesante, ni me deja dormir!). Veremos la razón por la cual la mayoría de dichas instituciones no han invertido y también cuales instituciones ya invirtieron, así como el punto de inflexión y FOMO.

Por cierto . . . ¡¡¡Feliz Cumpleaños 10 de Bitcoin!!!



[email protected]

‘Buy the Dip’