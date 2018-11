Poco después del mediodía de este sábado, pobladores de la comunidad Teocalco bloquearon la carretera Tula-Tlahuelilpan, a la altura del puente. Esta es la segunda vez que cierran dicho acceso en una semana.



De acuerdo con versión de los manifestantes, presuntamente el presidente municipal de Tula, Gadoth Tapia Benítez, tiene documentos que dan por terminada la obra del libramiento que conecta la vialidad Tula-Tlahuelilpan con Aguas Negras.



Además, aseguraron que durante años la vialidad ha permanecido en pésimas condiciones y han solicitado su rehabilitación a diversas administraciones, sin respuesta.







Agregaron que el delegado de la comunidad les comentó que existía recurso para realizar los trabajos y que iniciarían este año, pero no ven avance.



Por lo tanto, ante la posibilidad de que el dinero se dé por ejecutado para una obra que no está hecha, los vecinos decidieron bloquear la vialidad para exigir explicaciones.



Hasta el momento no han sido atendidos por ninguna autoridad y esperan que un representante acuda a negociar con ellos.



Integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Tula llegaron al sitio para agilizar la circulación. En caso de que alguna persona se dirija de Tula a Tlaxcoapan o Tlahuelilpan, recomiendan usar vías alternas.