Acusan a exsubsecretario de no enterar ISR al SAT

El exsubsecretario de finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Pablo P. M. fue señalado de no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de febrero a diciembre de 2014.De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el dinero que correspondía al pago de ISR se desvío para necesidades personales del imputado; así como celebraciones de fin de año, Día del Maestro o bien, fiestas del 10 de mayo.Se desprende que las irregularidades suman 618 millones de pesos, incluidos el pago de recargos por no enterar impuestos.618 MILLONES DE PESOSAdemás de los 68 millones de pesos por los que se le vinculó a proceso la madrugada del viernes, ayer en la noche el ex funcionario fue acusado del desvío de 126 millones de pesos, correspondientes a la causa penal 355/2016.Así como 491 millones asentados en la causa 362/2018, por el presunto ilícito de peculado, lo que da un total de 618 millones.Las dos primeras causas enunciadas, las comparte con el exdirector de Recursos Financieros de la SEPH, José Antonio Turrubiarte, quien también enfrenta un proceso por peculado.A las 18:00 y 21:00 horas del 9 de noviembre, Pablo P. M. se presentó en los Juzgados de Oralidad del Poder Judicial de Hidalgo, tras ser aprehendido en el estado de Morelos.https://www.am.com.mx/2018/11/09/local/vinculan-a-exsubsecretario-de-finanzas-de-la-seph-y-fijan-prision-preventiva-simulo-programas-de-becas-525662A la audiencia llegó el fiscal anticorrupción Ricardo César González Baños.OMISIÓN DE ISRDel 1 al 31 de diciembre de 2014, el extitular de finanzas de la SEPH omitió pagar 44 millones 203 mil 192 pesos de ISR al Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo al señalamiento del Ministerio Público.Situación que ocasionó un crédito fiscal por el SAT, cuya actualización por recargos al corte del 26 de noviembre de 2016 fue de 126 millones 871 mil 653 pesos, agregó.Así lo enunció el Ministerio Público durante la formulación de imputación correspondiente a la causa 355/2016, misma que se expuso ante el juez de control Ciro Juárez González.De acuerdo con la prueba testimonial de Juan J.L.R. vertida por el MP, el dinero que correspondía al pago de ISR se desvío para necesidades personales del imputado; así como celebraciones de fin de año, Día del Maestro o bien, fiestas del 10 de mayo.10 MESES SIN PAGAR IMPUESTOSLa última de las causas penales del exsubsecretario corresponde a la 362/2018, toda vez que desde febrero a noviembre de 2014, fue señalado de no pagar impuestos, salarios, sueldos y arrendamientos.Monto que asciende a 491 millones 333 mil 311 pesos, por los recursos que fueron etiquetados para el pago al SAT, sin que supuestamente se llevaran a cabo las declaraciones mensuales.Dicha causa fue presidida en la sala cuatro por el juez Víctor Manuel Portela Ortiz.72 HORAS PARA RESOLVER SITUACIÓN LEGALEl imputado por el delito de peculado solicitó un plazo de 72 horas para la resolución de su situación legal.Es decir, el ex funcionario aún no es vinculado a proceso de las causas 355/2016 y 362/2018, por lo que será hasta el domingo 11 de noviembre cuando los jueces de control dictaminen su situación.No obstante, en ambas causas legales tiene como medida cautelar la prisión preventiva por lo que permanecerá en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.