Asegura analista político Alfredo Jalife-Rahme que AMLO sí cree en la infraestructura

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sí cree en la infraestructura, les dijo optimista a los constructores el analista político e internacional Alfredo Jalife-Rahme.“No creo que Andrés, como le han inventado, vaya gobernar contra los empresarios, cuando cogobernó con ellos en la Ciudad de México, no le estoy haciendo proselitismo pero él sí cree en la infraestructura”, comentó en su charla “Contexto Político y Económico de México y su Impacto en la Industria de la Construcción”, con lo que se clausuró el Séptimo Foro de Normatividad de Obra Pública organizado por CMIC Guanajuato.También calificó como un “keynesiano” (del pensamiento del economista británico John Maynard Keynes), promotor de la infraestructura como motor de desarrollo económico, a quien será el próximo subsecretario de Egresos de Hacienda, Gerardo Esquivel.La inversión total nacional en construcción representa el 12.5% del PIB, la pública únicamente el 3.5% y la privada el 9%, “los empresarios son el motor de la inversión”.El sector construcción, expuso, cerró 2017 con su peor caída en cuatro años y arranca el 2018 con marginal crecimiento. El Programa Nacional de Infraestructura del sexenio que termina prometió 7.7 billones de pesos y se cubrirá únicamente el 73% de la inversión.El problema de AMLO, dijo, es que generó altas expectativas que no puede cumplir.“Si cumple del 10 al 20 por ciento de todo lo que prometió será el mejor Presidente de México, prometió demasiado y no se puede, no hay que enloquecer tampoco”, expresó.El especialista en geopolítica les expuso que el problema es que México discute asuntos del pasado, como el Tratado de Libre Comercio pensando en vender autos, o que si la izquierda o la derecha, cuando hoy el mundo se divide en globalistas y nacionalismos regionales y el gran tema es que estamos en la cuarta revolución industrial que es la inteligencia artificial.“En cinco años el mundo va a ser ¿quién va a dominar la inteligencia artificial, China, Estados Unidos, o los dos?, y en México todavía no usamos ni la (inteligencia) natural, ese es el mundo. Necesitamos como país entrar de lleno con una súper Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación, Desarrollo, o estamos perdidos. El CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) que fue creado en 1970 está rebasado”, opinó.También criticó pensar como si el futuro de México estuviera en el TLCAN hoy T-MEC.“Nosotros estamos sumiéndonos en la mediocridad, no estamos viendo hacia adelante, estamos todavía viendo en el Tratado de Libre Comercio y la chatarra de autos y refacciones, cuando en China ya se creó el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura que maneja 8 billones que no los tiene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y el único que había entrado de América Latina era Brasil”, indicó.Calificó al Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá como “un desastre” porque en temas como el agroindustrial se está en desventaja, lo mismo que en el sector servicios.“Pensamos en hacer carros, quizá ya ni se usen en próximos años, qué sé yo, ese no es el tema. Nos centramos en el sector automotriz, es cierto que hoy nos deja dinero (en la economía nacional), que tampoco es mucho y tampoco es tanto el empleo, pero no es todo. Es un Tratado ya caduco, por eso lo contrasto con el plan de Made in China 2025”.Pero el gran problema con el Tratado, citó, es que México hace alianza con EUA contra China, de donde se esperaba vendría capital para las grandes obras como el Tren Maya y el Corredor Comercial Transístmico para conectar Veracruz y Oaxaca, ambos necesarios.El mundo está caótico, la geopolítica se está acomodando, expuso, por eso es importante estar pendiente de los resultados de la Cumbre del G20 el 30 de noviembre en Argentina, en específico de lo que pase en las reuniones que sostendrá por separado el presidente de EUA, Donald Trump, con sus homólogos de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping.“Si se siguen peleando EUA y China llevarán a una catástrofe global. Es un punto de bifurcación para que se arreglen o no las cosas. Nos guste o disguste México está interconectado a todo eso”, anotó el especialista en relaciones internacionales.Este complejo panorama mundial al que México está conectado impacta en que el pronóstico de AMLO de un crecimiento económico del 4% durante su gobierno, además, claro está, de todas las decisiones buenas y malas que tome el Gobierno Federal.