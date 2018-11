‘Desiertas’ cinco licitaciones en alcaldía de Pachuca, cuatro por falta de interés

INCUMPLEN LICITANTES CON DOCUMENTACIÓN

SIN PARTICIPANTES CUATRO LICITACIONES

Del 17 al 29 de octubre, el ayuntamiento deconvocó cincoque fueron declaradas "desiertas", toda vez que los participantescon los, o bien, porque simplemente no se registraron interesados.Así lo muestra el listado de información sobre "procedimientos de, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza" del Ayuntamiento.El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de Pachuca emitió dos licitaciones para la rehabilitación del horno crematorio del Municipio y dos más para adquisición de cobijas.Sin embargo, todas se declararon, situación que se replicó en la adquisición de aceites y lubricantes; materiales para la rehabilitación de oficinas, así como para drenaje y alcantarillado.La contratación del servicio para mantenimiento del horno crematorio de Pachuca se declaró desierta los pasados 5 y 9 de noviembre.El Ayuntamiento requería calibración al sistema de combustión de horno, así como limpieza y funcionamiento de los botones de iluminación.Sin embargo, en la primera junta de aclaración no hubo propuestas, mientras que en la segunda, la licitante no presentó por escrito su interés de participar.Para la rehabilitación, mantenimiento y conservación de alcantarillado pluvial, el Ayuntamiento emitió su licitación el 29 de octubre, pero en el fallo celebrado el 5 de noviembre no se presentaron participantes.Mientras que para la rehabilitación de oficinas, áreas de recreación y esparcimiento no se presentó ninguna proposición.El ayuntamiento de Pachuca también solicitó a través de licitación la adquisición de 19 litros de aceite sintético y 12 de líquido para frenos, además de 200 litros de anticongelante.No obstante, las tres fueron declaradas desiertas por el Comité de Arrendamientos.Lo mismo ocurrió con la convocatoria del 17 de octubre para la adquisición de 3 mil 748 cobijas para el Sistema DIF Pachuca.Ya que el 9 de noviembre la apertura de proposiciones se declaró desierta, a causa de que no participó ningún licitante.