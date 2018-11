Paseo de las Luminarias, tradición que crece e ilumina en Celaya

El regreso de las almas al Panteón Norte de Celaya es alumbrado cada año por las calles aledañas al cementerio con el 'Paseo de las Luminarias', una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.El segundo domingo del mes de noviembre, en Celaya se celebra el aniversario de la inauguración del Panteón Norte con dicho evento, que en los últimos años ha cobrado mayor relevancia cultural y turística.Este año se conmemora el 128 aniversario de la inauguración del Panteón Norte de la ciudad y la tradición de ayudar a qué las ánimas regresen al camposanto, se fue perdiendo con el paso de los años hasta que fue rescatado hace casi dos décadas.Antes del siglo XX, los habitantes de Celaya enterraban los restos de sus seres queridos principalmente en los atrios, criptas y bóvedas de los templos ubicados en el centro del municipio.Sin embargo, la Ley de Secularización de Cementerios expedida en 1859 por el entonces presidente interino Benito Juárez, impedía la intervención del clero en los cementerios y camposantos.Tres décadas después de la expedición de dicha ley, se reinauguró en Celaya el denominado en ese entonces Panteón Civil siendo el acto protocolario el 15 de noviembre de 1890, aunque según historiadores el primer cementerio municipal ya tenía dos cuerpos sepultados.Con el nuevo panteón construido en la periferia del municipio a la salida de San Miguel el Grande, los frailes franciscanos pidieron a la población apoyo para trasladar los cuerpos exhumados, que estaban en las criptas de los templos, para depositarlos en el nuevo cementerio.La exhumación y traslado se hizo por la noche desde los atrios de los templos del centro hasta el norte de la ciudad.Ante la falta de alumbrado público, los habitantes de los barrios de San Antonio, Tierras Negras, y Santiaguito, alumbraron con fogatas el camino que recorrían los hombres cuyos brazos sostenían las cajas con los cadáveres.Debido a la lejanía del lugar y que no había un templo cercano, los celayenses de aquella época no visitaban con regularidad a sus muertos, más que cada 15 de noviembre situación que propició que al cementerio municipal se le denominara 'Panteón Aniversario'.En el imaginario popular, quedó de referencia ese alumbramiento en el traslado de los restos humanos como una forma de que las almas regresen al panteón norte para su descanso eterno.En 1999, la Coordinación Municipal de Cultura y la Casa de la Cultura buscaron retomar la tradición con la participación de algunos vecinos de los barrios de las inmediaciones del panteón.Una década después, el Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya (Sismacc) intentó darle mayor realce al evento con la creación del Concurso de Calaveras Vivientes que año con año ha aumentado el interés no solo de celayenses sino de turistas que sólo asisten para presenciar una de las tradiciones más añejas de la ciudad.Tan solo el año pasado se estima que más de 70 mil personas presenciaron el recorrido del 'Paseo de las Luminarias' y con el objetivo de que este año supere esa cifra se ha realizado una mayor difusión del evento.El recorrido comenzará a las 6 de la tarde de mañana domingo en la calle de Ferrocarril Central, posteriormente dará vuelta en Abasolo, Mariano Jiménez, Santos Degollado, Ferrocarril Central, Ramo Millán, Liborio Crespo, Leandro Valle, Jiménez, Insurgentes, Guanajuato, Benito Juárez, 20 de Noviembre, Insurgentes al paso desnivel, y terminará en el Panteón Municipal Norte.Al finalizar el recorrido, alrededor de las 8 de la noche, en la explanada del panteón se presentará el grupo 'Tribu' con su espectáculo de música prehispánica.Además se espera la participación de más de mil 500 personas en el décimo Concurso de Calaveras Vivientes el cual tendrá las categorías de prehispánico, oficios y usanzas, personajes históricos y calaveras y catrinas.