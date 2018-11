Por recorte de Hacienda ‘esta quincena será insostenible’, dicen Alcaldes

IXMIQUILPAN QUEDARÍA SIN PAGO PARA 300 TRABAJADORES



“Eso es solo un tercio de la nómina, ya llevamos dos quincenas. La primera la podemos sostener, pero la segunda es insostenible. Venimos a preguntar a la Secretaría de Finanzas para ver exactamente de dónde viene el problema”, expresó.

NI EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRÁ COBRAR EN TENANGO

“Es complicado para nosotros y más en estas fechas de fin de año, pues hay cosas que no se pueden dejar de pagar”, indicó.



ACTOPAN NECESITA 882 MIL PESOS

SINGUILUCAN Y AJACUBA, CON INCERTIDUMBRE

de Hidalgo manifestaron su preocupación por laque tuvieron en el, con el cual auspician la nómina de los trabajadores; aseguraron que si no se regulariza la situación, no podrán solventar el pago del próximo 15 de noviembre.De acuerdo con la, el recorte a las partidas de los 84 Municipios para elde octubre (del 1 de noviembre), lo hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Por ello, ala nivel nacional, los Municipios de Hidalgo recibieron menos dinero.En entrevista con AM Hidalgo, el primer alcalde que manifestó zozobra fue el de, quien para pagar la quincena de 300 trabajadores requiere un millón 40 mil pesos.Ante tal escenario,, alcalde de, dijo que ha tenido que decirle a su personal “que ni se presente a trabajar”, pues “si hay una retención nuevamente, no vamos a tener para pagar. Es más, ni el Presidente (Municipal) va poder cobrar”, expresó.La retención implica una reducción de 530 mil pesos, con la cual dejarían de pagar la nómina a 200 trabajadores del Municipio enclavado en la zona Otomí-Tepehua, explicó el Edil.Además, indicó que esta problemática generaría problemas con montos destinados para el pago de proveedores.Por su parte, el presidente municipal de, informó que para pagar a un tercio de los 500 trabajadores requieren 882 mil 500 pesos.Esta reducción representa entre 33 y 35 por ciento de la nómina necesaria para cubrir el pago de salarios, dijo.Finalmente, el alcalde de, dijo a AM Hidalgo que requieren aproximadamente 300 mil pesos pasa salir del problema; mientras,, de, estimó que necesitan alrededor de 400 mil pesos.Seguro te interesa: