Si nosotros escapamos salvamos nuestras vidas, narra familia migrante que huye de la Mara Salvatrucha

HUYEN DE LOS MARAS



“Bastantes obstáculos hemos tenido en el camino, nos enfermamos, más los niños, vengo con mi esposo y mis hijos porque tenemos problemas con los Maras, nos amenazan y parecía que no podíamos escapar, por seguridad salimos, si nosotros escapamos salvamos nuestras vidas”, dijo.



“Estamos esperando a más de 100 migrantes que vienen, porque queremos irnos seguros, más que nada por los niños”, señaló.

decidieron dejar atrás su precaria vida en Honduras, para que sustuvieran una vida mejor, y pese a que su camino ha sido difícil, su convicción por dejar una vida de amenazas no los ha dejado flaquear.Hace un mes que caminan ya cansados, con hambre y con sed de encontrar un futuro prometedor en, logrando estar en el primer grupo de migrantes que cruzó la frontera conLasalió huyendo de personas que pertenecen a la, de quienes recibieron amenazas, considerando que tal vez fue porque el señor Santos trabajaba como guardia de seguridad.Alrededor de las 7:30 de la mañana,y su esposo se asearon en los baños delacercaron a sus hijos al lugar donde personal de DIF estatal estaba regalando refrigerios, y se prepararon para continuar su camino.Señaló que no puede quejarse de la atención que le han dado en, pues aunque ha tenido que caminar la mayoría del tiempo, en su paso por Guanajuato ha encontrado apoyo de transporte y comidas, lo cual agradece por sus 2 hijos.El señorcontó antes de salir de su país era guardia de seguridad y trataba de que su esposa que era ama de casa y sus menores tuvieran lo más indispensable, sin embargo, la falta de trabajo lo obligó a unirse a la caravana de migrantes.Refirió que después de estar en León, buscarán llegar a, ya sea con el apoyo de autoridades de gobierno o transitando por las vías del tren, ya que buscan llegar lo antes posible a la frontera conLa familia hondureña reiteró que lo único que buscan es trabajar en el país vecino, ya que no son delincuentes ni quieren hacer daño nadie.