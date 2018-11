Ex Gobernador Miguel Márquez Márquez celebró su cumpleaños 50 en Silao./ Foto: AM

Defiende inversión en Escudo

Gobernador defendió que equipo adquirido con Escudo pertenece al estado. / Foto: Archivo

Quiere un PAN unido



“Lo que más requiere Acción Nacional es unidad, sobre todo por la democracia del país. Hoy más que nunca se necesitan instituciones sólidas y fuertes, que sean un contrapeso serio y coadyuven al desarrollo o corremos el riesgo de perder la democracia”.



Else reunió ayer con varios de sus ex colaboradores para celebrar sus, que cumple el domingo.La reunión fue en uny a la misma acudieron, quienes siguen en la administración pública conTambién estuvieron, ex funcionarios de su régimen.A la cita acudieron además, fugaz funcionario del nuevo Gobierno y, quien es actualmente diputado.En entrevista, el ex mandatariohecha en tecnología para ely reiteró que aunque la administración actual no está obligada a continuar con el proyecto, las herramientas ya están y le pertenecen al estado.El jueves, elinformó del término de contrato con la, que operaba Escudo.Respecto a laque llevará hoy a cabo elpara escoger al nuevo-entredestacó que, a pesar de ser joven, tiene trayectoría como diputado federal, senador y además ha conquistado simpatías.En cambio dijo que alo respalda el nombre del histórico fundador del partido, pero sólo un año de militancia.