Tiene razón Emmanuel Macron

¡Trump ha despertado a todos con sus ideas nacionalistas!, haciéndoles ver que: “Make America Great Again” (Hagamos grande a USA, de nuevo), es una visión y estrategia construida con la ley del embudo: todo para mí, nada para ti si puedo y te dejas, y cada quien rásquese con sus uñas.Esta actitud y su racismo acendrado (enfocado principalmente vs chinos, árabes y latinos), aderezado por políticas proteccionistas en asuntos comerciales, ha logrado el rechazo internacional obligando a las naciones a despertar para buscar soluciones nacionalistas, no solo a los problemas presentes, sino también futuros. En este orden de ideas, Trump ha ido más allá que sus imperialistas antecesores buscando el dominio mundial con base en una política, no de colaboración, sino de miedo, lo que ha obligado a Rusia y a China a responder con medidas defensivas en asuntos comerciales (poniendo impuestos a los productos gringos), monetarios (haciendo operaciones internacionales en monedas como el euro, para debilitar al dólar y acabar con la hegemonía económica norteamericana) y en asuntos militares, para responder la amenaza velada que significa el que los Estados Unidos (apoyados por la OTAN), hagan prácticas militares en aguas cercanas a las fronteras de Rusia y de China, mientras apoyan a Israel en sus ataques a Siria y le venden armas a los taiwaneses para que se independicen totalmente de China.En esta escalada con tintes de guerra fría, que se puede calentar y llegar a una conflagración de proporciones insospechadas, ya los rusos y los chinos han respondido con medidas defensivas comerciales y monetarias; primero gravando productos norteamericanos, segundo armando a Siria para que se defienda, tercero vendiéndole armas a Cuba, cuarto retomando una carrera tecnológica y armamentista y quinto, apoyando a Irán al comprarle su petróleo; nación a la que USA (más bien Trump) pretende “bloquear” (ahogar económicamente) de forma unilateral, ¡como a Cuba!, amenazando a toda aquella nación “soberana” que se le ocurra hacer negocios con los iraníes, en un acto de soberbia obsoleto, fuera de derecho y fuera de lugar. Ya Trump amenazó a la India (nación supuestamente soberana, como supuestamente lo es México) por comprar armas a los rusos y petróleo a los iraníes; como si fuera el dueño del mundo y de las reglas políticas y comerciales del planeta… Lo que está aislando a USA y llevando las cosas a situaciones de alta tensión y peligrosidad; en mi opinión, como expresión del imperio que cae y da patadas de ahogado antes de morir… No perdamos de vista que USA es el país más endeudado del mundo y que en un descuido, no puede pagar.Es en este contexto que en México en general y en Guanajuato en particular, no hacemos nada, pasmados como los conejos cuando se encandilan con una luz nocturna, estamos ajenos a los acontecimientos mundiales poniéndonos de rodillas ante el Sr. Trump (aceptamos en el nuevo tratado cláusulas vergonzantes que atentan contra nuestra soberanía, cláusulas que restringen nuestro libre comercio con China, más otras que no conocemos)… En tanto, en Europa, Emmanuel Macron toma nota y propone a la comunidad europea armarse en forma conjunta para defender sus intereses de cualquier amenaza, incluidas las que provengan de USA o de sus políticas conflictivas... y ¡tiene razón!: en tanto Europa esté ligada militarmente a los Estados Unidos de Norteamérica a través de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), construida en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial, los problemas militares de USA son problemas militares de Europa y por geografía, en caso de una guerra con China y/o Rusia, Europa es un primer blanco natural y estratégico. Deslindarse de las “locuras” de Trump y de los problemas militares, comerciales y financieros de USA, parece ser una medida racional, inteligente, patriótica y nacionalista por parte de Europa.¿Qué nos corresponde hacer a los mexicanos y a los guanajuatenses en este contexto?, en mi opinión prepararnos para sobrevivir cuidando nuestros recursos naturales y trabajando denodadamente para lograr la autosuficiencia alimentaria… ¿Qué estamos haciendo?, peleándonos y confrontándonos de forma estúpida entre “fifis” y “chairos”, mientras empresas transnacionales e intereses ajenos a México toman ventaja de nuestras riquezas y recursos naturales, y dominan a nuestros pueblo con un modelo de esclavitud moderna, disfrazada de trabajo subordinado… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.