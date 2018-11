Estrecha Diego lazos turísticos



“El sector turístico del estado tiene grandes áreas de oportunidad. Seguiremos fortaleciendo y generando nuevos programas. Agradezco el diálogo para conocer los proyectos de #GTO”, tuitearon desde la cuenta del Mandatario guanajuatense, quien estuvo acompañado de la secretaria de Turismo estatal, Teresa Matamoros, y de Luis Felipe Bravo Mena, titular de la representación de Guanajuato en la capital del país.

Se ve difícil que Leopoldo Edgardo Jiménez Soto se pueda quitar la etiqueta de que es el nuevo contralor carnal de León. El apoyo legal que le brindó al Partido Acción Nacional en elecciones pasadas le pesa, y con este antecedente tomó protesta ayer ante el cabildo.El alcalde Héctor López Santillana le ha dado su voto de confianza, lo mismo los regidores del PRI, pero llega sin respaldo de los ediles de Morena y de la regidora del Partido Verde Fernanda Rentería Muñoz.Alma Alcaraz, dirigente estatal de Morena, acusa que el proceso de selección fue una simulación para imponer al abogado afín al PAN, y por si fuera poco el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, también cuestionó el nombramiento pues considera que Jiménez Soto no tiene experiencia suficiente para ocupar el cargo.Además de los empresarios de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Guanajuato que anduvieron esta semana en las playas de Puerto Vallarta para llevar a cabo su tercer Foro de Normatividad de la Obra Pública, en el estado de Veracruz estuvieron empresarios guanajuatenses que forman parte de la Concamin.Los empresarios que forman parte de la mesa directiva de este organismo empresarial acudieron a Boca del Río para participar en las actividades programadas para celebrar 100 años del organismo empresarial.José Abugaber Andonie, Alejandro Gómez Tamez y Luis Gerardo González recibieron reconocimientos de la dirigencia nacional, pero también se reconoció la labor de Roberto Novoa Toscano, quien dejó temporalmente la agenda empresarial para ser síndico del Ayuntamiento leonés en sustitución de Carlos Medina Plascencia en el trienio pasado.Zapateros y proveedores guanajuatenses han ganado espacio en la Concamin nacional, desde hace mas de 12 años mantienen una activa participación; actualmente participan en el consejo directivo José Abugaber como secretario, Javier Plascencia Reyes, Luis Gerardo González García, Ernesto Vega Guillot, Ricardo Alaniz Posada y el transportista Enrique González Muñoz.El alcalde Héctor López Santillana prometió que no se incrementarían las tarifas en el transporte urbano en los tres años de su nueva Administración, sin embargo los permisionarios presionan y han presentado a la Dirección de Movilidad un estudio de costo de operación, pues entre 2014 y 2016 el diesel aumentó 6.5 pesos.A partir del 1 de enero de 2017 la tarifa del transporte público subió de 9 a 11 pesos en pago en efectivo y de 7.30 a 9.50 pesos con tarjeta prepago, además la tarifa preferencial subió de 3.70 a 4.30 pesos mientras que el diesel ha tenido incrementos hasta de 2 centavos diarios.Los permisionarios se han comprometido con el Alcalde a no aumentar las tarifas en lo que resta del 2018, pero sin hacer mucho ruido han comenzado a implementar estrategias como sacar de circulación a orugas que gastan un litro de diesel por kilómetro, y usar camiones convencionales cuyo rendimiento es de 2.7 litros por kilómetro recorrido.Los permisionarios han sido cautelosos para no levantar polvo, pero aseguran que ya tienen el agua hasta el cuello pues no sólo ha aumentado el combustible, sino tmbién lubricantes, refacciones, sueldos. Por el momento el director de Movilidad, Luis Enrique Moreno, ha sabido capotear el temporal, pero no se sabe hasta dónde aguantará la liga y en el 2019 las aguas pueden revolverse más.Será complicado para el alcalde Héctor López Santillana tomar una decisión pues su compromiso de no aumentar el pasaje lo hizo públicamente en un debate mientras buscaba la reelección.El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo estuvo ayer en Ciudad de México con el próximo titular de la Secretaría de Turismo nacional, Miguel Torruco Marqués.