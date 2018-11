Sorpresas para los mercados

No cabe duda que nuestro presidente electo nos sigue dando muchas sorpresas, ya sea por él mismo o a través de los grupos parlamentarios, llámense Diputados y Senadores, ya que en las Cámaras tiene una mayoría, que le permite hacer, propiamente lo que le venga en gana. El jueves pasado fue un ‘jueves negro’ para la banca e instituciones financieras, debido a la noticia que dio Ricardo Monreal, que se presentaría una iniciativa en la Cámara de Senadores para que los bancos e instituciones financieras dejaran de cobrar todo tipo de comisiones, las cuales les representan aproximadamente el 30% de sus utilidades, en donde tan sólo en el año de 2017, cobraron el equivalente a 108 mil millones de pesos aproximadamente por ese concepto. Hubo una baja muy importante de la bolsa de valores de aproximadamente 5.8%, la más importante desde el año de 2011, por lo que fue denominado como ‘jueves negro’ para la bolsa de valores. El problema radicó en que no se tomó para nada en cuenta, ni se consultó el punto de vista de los propios banqueros, ni de la Secretaría de Hacienda, respecto a la iniciativa presentada por Ricardo Monreal, quien es Senador y el coordinador de la fracción mayoritaria del partido de Morena en el Senado. Dicha iniciativa pretende disminuir notablemente el cobro de comisiones, que dicha sea la verdad, sí resultan en muchos casos exageradas. El sólo anuncio de la iniciativa mencionada provocó la baja del 5.80% -como ya lo había mencionado- en la bolsa de valores mexicana y a las instituciones financieras les representó una baja en su cotización en dicha bolsa, del equivalente a 85 mil millones de pesos. Hubo bancos que perdieron demasiado, como Banorte, que es el segundo banco más grande en nuestro país y que le representó lo equivalente al casi 12%, de baja en sus acciones. Grupo Santander bajó más del 8% y así sucesivamente los demás bancos, según la Agencia Reforma. El mismo Ricardo Monreal tuvo que hacer declaraciones ese mismo ‘jueves negro, para calmar los ánimos negativos de los mercados, para finalmente Lopez Obrador, salir a decir que no habrá modificaciones en las cuestiones que afecten directamente al país, como son cuestiones financieras y fiscales, durante los próximos tres años, que serán los primeros de su administración Federal como presidente electo. Lo preocupante del caso, es que todavía no entra en funciones como presidente electo y ya ha hecho diversas modificaciones, que son adecuadas para su función, a través del Congreso de la Unión, quien ha aprobado, por la vía del mayoriteo, dichas iniciativas, sin tomar en cuenta las menciones en contra, sobre todo del PAN y del PRI, que son los que le siguen bastante atrás en sus bancadas respecto al número de representantes que tiene Morena en su haber. Es de hacerse notar, según el director de El Economista, en entrevista con Pepe Cárdenas, la falta de coordinación entre las bancadas y el próximo Presidente de la República, así como de los interesados en cada caso, como en este caso, los bancos y las instituciones financieras, porque antes de hacer el anuncio de la iniciativa se debería haber comentado con las instituciones mencionadas, pero ni el propio Monreal midió el impacto que iban a tener sus declaraciones que no eran más que una simple iniciativa, que falta mucho para que entre en vigor. El propio Monreal mencionó el mismo día que sí se van a tomar en cuenta las opiniones de los interesados en el tema, para calmar a los mercados. El peso tuvo una importante depreciación frente al dólar, que llegó a los $ 20.60, lo que también afectó el tipo de cambio. Hubo el viernes un fuerte rebote hacia arriba de la bolsa de valores de nuestro país, pero a este señor AMLO, la realidad es que no se le puede creer lo que afirma, pues de un momento a otro cambia de opinión, aunque diga y demuestre lo contrario. Uno más de los ejemplos de lo que menciono, está escrito en un artículo del periodista Carlos Loret de Mola, por los excesos cometidos por el hijo de Andrés Manuel, quien en contra de lo que afirma su padre como “austeridad republicana” viajó a todo lujo en España y se hospedó en el hotel Villamagna de ese país, cuya sola noche cuesta 12 mil pesos diarios, únicamente por el hospedaje y según fotografías que aparecieron en los diferentes medios de comunicación, fue visto en los mejores restaurantes de España, calificándolo Loret de Mola, como hijo “fifi”, uno de los muchos epítetos denigrantes que usa como si anduviera en campaña, nuestro presidente electo. Así pues, AMLO sigue dando sorpresas, además de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que ya llevaba un avance del 30% y era la obra más importante de este sexenio, que también en forma afortunada, termina. Como corolario, podemos afirmar que el Gobierno Federal no puede ni debe ir contra los mercados y que falta coordinación entre las diferentes fracciones de Morena.