Un retrato de discriminación

“Fue un proceso muy solitario. Creo que la transexualidad, dentro de toda la gama de la diversidad sexual, es tal vez la condición en la que más soledad se vive, porque asumir otra personalidad, otro nombre, otra imagen, es algo que el mundo a nuestro alrededor no comprende, y quien nos conoció antes prefiere no estar cerca, se va. Yo puedo decir que el 90% de mis amistades se fueron para no volver. Hablo de afectos que yo creí que podían dar la vida por mí.[…]Contigo solo un intento. Con mi madre y hermanas fue un hecho. ¡Las hubieras visto! Mi mamá se puso a llorar: ‘¿Qué hice para merecer esto?’ Le expliqué que no tenía que ver con ella, que era una condición mía. ‘Es que cuando naciste el doctor me dijo que eras varoncito’ Y ante eso, ¿qué le decía? Pues el doctor se equivocó. Mi decisión no la tomé para lastimar a nadie y tampoco es una locura que se ocurrió anoche. Es una condición que tengo y que ya me cansé de callar; estoy harta de seguir aparentando, estoy hasta la madre de seguirme travistiendo de hombre. ¡Ya no quiero! Cumplí. Y creo que cumplí bien e incluso demasiado ¡Déjenme vivir mi vida ahora![…]Contigo fue diferente: tuve que pensar una táctica para decírtelo […] Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que tuviera que enfrentarte. Al día siguiente de la entrevista con tu esposa me llamaste, ¿te acuerdas? Lo que tengo más presente es el tono iracundo de tu voz.-No me digas, que a estas alturas de tu vida te diste cuenta de que eres putito.-Espérate. No soy puto, ni fue a estas alturas del partido. Soy mujer y me callé toda la vida por miedo a ti, pero yo quería informártelo de otra forma. ¿Cómo te enteraste?-¡Claro! Hijo de tu tal por cual, si la última persona en enterarse tenía que ser yo. Pues tu hermanita Yolita me contó. Con ella sí cuento. Para mí estás muerto hijo de la chingada, bla, bla, bla…”El pasaje anterior es un fragmento de Carta a mi padre: testimonio de una persona transexual con discapacidad*, un texto que tiene 10 años de haber sido publicado. En el 2008, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lo presentó como segunda entrega de su colección “Testimonios”, destacándolo por ser un medio invaluable y sencillo para entender el contexto y vivencias de las personas trans.En noviembre se celebra el Día Internacional de la Tolerancia y el Día Internacional de la Memoria Trans. De ahí que trascribimos parte del valiente relato de Irina Echeverría, quien de viva voz relata las diversas etapas de su vida y los actos de discriminación de los que ha sido víctima, tanto por ser una persona como discapacidad, como por ser una persona trans. Una lectura que recomendamos por su valiosa narrativa que, de forma sincera, visibiliza escenarios distintos a los que vivimos y que, desafortunadamente, muchas veces no logramos comprender.Amicus, “Derechos Humanos por el cambio social”Fb @amicsudhTw @amicusdh