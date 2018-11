Encuentran a hombre ejecutado entre las hierbas

LOS HECHOS

Lugareños que pasaban por el lugar realizaron el reporte al sistema de emergencias 911 comentando que en dicho lugar se encontraba un hombre al parecer lesionado por impactos de arma de fuego.A su llegada los socorristas se percataron quey que ya no presentaba signos vitales.Tras confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales enseguida los uniformados se encargaron de acordonar la zona en espera de las autoridades correspondientes.Más tarde al lugar acudieron personal de la Subprocuraduria General de Justicia y pericial así como semefo quienes se encargaron de trasladar el cuerpo al anfiteatro para practicar la necropsia de ley hasta el momento el cuerpo del hombre permanece en calidad de no identificado.