Identifica Auditoría irregularidades en Ajacuba por más de 1 MDP

SUBEJERCICIO

OBRA NO EJECUTADA

PAGOS DUPLICADOS E INDEBIDOS

Como parte de la cuenta pública 2017 del municipio de, lageneróque derivaron eny 11 pliegos de revisión que significan la recuperación de; algunos recursos se deben a obrasperoSe revisaron documentos e inspeccionaron 11: ocho provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, y una del Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento (Proagua).Durante 2017, a Ajacuba le entregaron 5 millones 287 mil 276.02 pesos del FISMDF; además, se generaron intereses por 6 mil 55.31 pesos, lo que dejó un recurso total disponible de 5 millones 293 mil 331.33 pesos, de los cuales, solo ocuparon 74.8 por ciento (3 millones 960 mil 398.74 pesos), en 2017.Lo anterior generó un subejercicio de 25.2 por ciento, equivalente a 2 millones 332 mil 932.59 pesos, por lo que secon la, además de que este tipo de ejercicios no son recomendables porque denotan mala administración pública.Asimismo se observaron erogaciones por obras de ampliación de drenaje sanitario en la calle Loma Bonita, de Vicente Guerrero, y construcción de uno en la calle Villa de Ayala en Emiliano Zapata, por concepto de 9 mil 465.89 pesos por ambas obras que no fueron justificados.También se incumplió con cuatro ampliaciones de drenajes sanitarios que fueron pagados a los presuntos prestadores de servicios, lo que acumula un monto de 210 mil 899.21 pesos no ejecutados.Estás ampliaciones se realizarían en las calles Tierra y Libertad, de Ajacuba (52 mil 688.49 pesos); La línea, en Vicente Guerrero (22 mil 20.12 pesos); Emiliano Zapata, de la comunidad Tecomatlán (117 mil 603.10 pesos); y en la avenida De los Trabajadores, en la misma localidad (18 mil 587.50 pesos).En cuanto a las ocho obras realizadas por el FISMDF, siete de ellas no se encuentran en condiciones de operar y el mismo número no cuenta con acta de entrega recepción.Tampoco se realizó la obra denominada "Construcción de red de agua potable Arboledas-Santa Jacoba, primera etapa", en Ajacuba, por un pago de 196 mil 778.35 pesos, recurso proveniente de Proagua.En cuanto a la obra denominada "Construcción de parque recreativo Santa Jacoba, primera etapa", ubicado en la comunidad Jacoba, se detectó que se hicieron pagos duplicados por 97 mil 689.75 pesos.Así como pagos indebidos de conceptos no autorizados en el expediente; estos, por un monto de 16 mil 413.28 pesos; además de un incremento injustificado en los precios unitarios por 26 mil 152.83 pesos, con suma total de 140 mil 255.86 pesos enDe igual forma identificaron pagos indebidos por conceptos no autorizados dentro de la obra "Construcción de parque público de convivencia familiar", en Ajacuba, por 727 mil 763.90 pesos.Otras irregularidades son deficiencias en el ambiente de control de la administración; por ejemplo, que los encargados de regular dicho rubro no cuentan con las competencias profesionales adecuadas, entre otros.Finalmente, advirtieron que dentro del estado analítico de ingresos, el presupuesto de egresos y la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2017, las entradas autorizadas por 49 millones 759 mil 638.09 pesos, no son consistentes con el presupuesto de egresos que contabilizó 67 millones 815 mil 170.95 pesos.