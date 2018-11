Roban auto en estacionamiento de Aurrera en Tulancingo

Un automóvil fue hurtado la noche de ayer en el estacionamiento de la tienda Aurrera ubicada sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Tulancingo.



El dueño del vehículo llegó a la tienda de autoservicio aproximadamente a las 20:00 horas y estacionó su vehículo.



Sin embargo, al salir, minutos después, se dio cuenta que el auto ya no se encontraba en el lugar, por lo que de inmediato reporto el ilícito al 911.



No obstante, policías no lograron hallar el vehículo tipo Ibiza, amarillo, con placas de circulación HHV-940-A, de Hidalgo.



El agraviado acudió ante personal del Ministerio Público a formular la denuncia correspondiente.