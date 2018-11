El sueño del 'Tanque'

Viva voz



NÚMEROS

Cuandolevantaba su segundo trofeo de campeón de Liga con elen el Verano del 2000, ninguno de sus hoy dirigidos en las categorías inferiores delhabía nacido. Eso no quita que dieciocho años después, el ‘’ sea respetado y admirado por un grupo de jóvenes que quiere marcar su historia en lade laEn su primer torneo al frente de esta categoría,ha logrado que sus chicos se califiquen a lacon tres semanas de anticipación y peleen hasta la última fecha del torneo el liderato con Pachuca.Más allá de ser favoritos al título, el ‘asegura que el premio para su trabajo sería que en algunos años, los jóvenes que dirige hoy puedan unirse al primer equipo y además acepta que volver a dirigir en, es un objetivo que pretende cumplir, y si es en, pues qué mejor.P: A sus 48 años ¿Cómo vive el futbol?R: Lo sigo viviendo igual que antes, esto es mi vida y mi pasión, el futbol después de mi familia es lo más importante que me ha pasado. Vengo a entrenar con la misma ilusión de cuando empecé a jugar.P: ¿Por qué elegir un proyecto de fuerzas básicas enR: Yo creo que mi carrera como entrenador recién empieza y que me tengo que ganar un lugar. Este club tiene un pensamiento de proyectar a los jóvenes y creo que hasta ahora es una alegría haber venido a León.P: ¿Cómo dirigir a jugadores de 15 años que tienen un montón de sueños?R: Uno se tiene que trasladar a cuando uno trataba de ser jugador, qué hacía, qué pensaba, qué lo ilusionaba. Primero creamos personas, los preparamos como futbolistas y no sabemos si van a llegar (a), pero saber que si no lleguen, no va a ser un fracaso de vida para ellos.P: Han tenido un torneo de ensueño ¿Son candidatos número uno para ser campeones?R: Acá (en la), no jugamos para ser campeón, pero todos competimos con la ilusión de ser campeón. Nosotros lo que hicimos fue tratar de cambiarle la mentalidad, decirles: ‘jueguen convencidos de que pueden jugar en cualquier cancha y ganarle a cualquier rival’ y le han ganado a todos, a los últimos dos finalistas y calificaron tres fechas antes.P: ¿Cómo mantienes a los chicos con los pies en la tierra?R: Porque hemos rotado, se ha demostrado que todos son importantes y nadie es indispensable, todo el plantel ha participado en el campeonato. Son niños todavía, pero tienen una madurez grande.P: Al ser un ex jugador y ahora un técnico uruguayo, ¿Tu equipo tiene algo de ‘Garra charrúa’?R: Este equipo tiene una gran rebeldía para jugar, no es que la tenga porque tiene un técnico uruguayo, sino porque han despertado en ellos la rebeldía. Nosotros tratamos de hacerles entender que el futbol es cuestión de convencimiento, porque si ellos no están convencidos o no creen en uno, no se puede hacer nada.P: Al final, ¿Cuál es el resultado que buscas con laR: Ojalá dentro de tres o cuatro años, que este jugador sea la base del, ese sería el premio de nosotros.es una ciudad muy futbolera, su base dedebería de ser con gente hecha en la cantera del, eso hasta la gente lo agradecería.P: ¿Está en tus planes dirigir al primer equipo delalgún día?R: No hablemos del, porque hoy tiene técnico y todos trabajamos para él (Ignacio Ambriz). Pero de que quiero volver a(a dirigir), no tengas ninguna duda que lo voy a lograr con el tiempo.P: ¿Ensería más fácil dirigir?R: Sería más fácil porque tuve la oportunidad de jugar ahí, pero yo hoy pertenezco al, y me tengo que ganar el respeto porque soy nuevo, me quiero ganar a la gente que me trajo a trabajar y luego a la hinchada, que se dé cuenta de que yo trabajo con todo el corazón.P: Entonces, ¿ya sientes la playera delR: Yo cuando me pongo una camiseta no digo ‘amo a’, pero sí son los colores que defiendo y que respeto. Hoy para mi ese dicho de ‘Seres un orgullo’, es eso, hoy es un orgullo ser, y tengo que defender esta camiseta como la mejor de todas y que la gente recuerde por lo menos que mi paso pordejó algo.“Las historias son para llenarlas, nosotros tenemos una hoja en blanco, si somos campeones vas a quedar en la historia”,“Nosotros estamos reviviendo con esta etapa de juveniles porque ellos han hecho muchas cosas que nos hacen ilusionar a nosotros”,"Ninguno de ellos me vio jugar, pero ellos investigaron quien soy yo, quien es ‘Tena’ (Alfredo Murguía) y comparaban lo que hacíamos en la cancha con lo que les enseñamos, se preocupan por aprender”,“Lo fundamental hasta ahora se está cumpliendo, que sean mejores jugadores y vayan creciendo, si es con un título, va a marcar la historia”,“Si lográramos juntar toda la calidad que tiene el mexicano con todo el corazón y la ilusión que tiene el uruguayo, haríamos una mezcla perfecta”,“En México es difícil que le den la oportunidad a jóvenes, en Uruguay por ejemplo, un jugador de 15 años, ya lo empezamos a mezclar enpara que a los 17 o 18 años, ya los pudieran debutar”, DT Club36 Puntos ha conseguido elen 16 jornadas2do Lugar de la tabla general4 Equipos califican a la liguilla(semifinales)1 Partido ha perdidoen el torneo32 Goles a favor del16 Goles en contra del8 Juegos no ha permitido golRécord: 11JG-3JE-1JP